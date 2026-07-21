Эксперты назвали 4 бюджетных курорта Средиземноморья с райскими пляжами и богатой историей

Рейтинг возглавила Саранда, которую называют летней столицей Албании. Эксперты подробно рассказали, чем она удивит даже опытного туриста.

Отдых на Средиземном море вовсе не обязательно должен стоить целое состояние. Для этого стоит обратить внимание на менее известные, но не менее красивые города.

Как пишет туристический портал TravelOffPath, одно из них – албанская Саранда. Город привлекает туристов кристально чистыми водами Ионического моря, живописными пляжами и богатой историей, но при этом здесь значительно меньше туристов, чем, например, в курортных зонах Греции.

Сам город представляет собой оживленный морской курорт с современной застройкой, набережной с пальмами и великолепными видами на греческий остров Корфу. В то же время Саранда является прекрасной отправной точкой для знакомства с Албанской Ривьеркой.

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Всего в 15 минутах езды от центра расположен Ксамиль – один из самых модных пляжных курортов Европы. Здесь туристов ждут белоснежные пляжи, напоминающие Мальдивы, небольшие острова, до которых можно доплыть, и вода невероятного бирюзового цвета.

Еще примерно через полчаса вглубь страны находится природный источник "Голубой глаз" (Blue Eye). Его вода поражает яркими сине-зелеными оттенками настолько, что кажется отретушированной в графическом редакторе.

Любителям истории также будет чем заняться. Всего в 20 минутах езды от Саранды расположен Национальный парк Бутринт, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории древнего греко-римского города хорошо сохранились античный театр, городские стены, византийские базилики, римские бани и храмы, а всё это окружено живописными лагунами и густой зеленью.

Сколько стоит отдых в Саранде

При этом цены на курорте остаются значительно ниже, чем во многих популярных средиземноморских направлениях.

Уличная еда или блюдо на вынос – 4–8 долларов (например, гирос или сувлаки в пите стоят около 5 долларов).

Ужин из трёх блюд в ресторане среднего уровня на двоих – 55–60 долларов.

Место в хостеле – 15–30 долларов за ночь (в зависимости от сезона).

Номер в трёхзвёздочном отеле – 45–80 долларов за ночь.

Проживание в отеле высокого класса – от 140 до более 300 долларов за ночь в высокий сезон.

Такси – примерно 0,5 доллара за километр (стоимость зависит от расстояния и времени суток).

Проезд в общественном транспорте – около 1 доллара за поездку.

В то же время стоит учитывать, что общественный транспорт в Саранде развит не очень хорошо: автобусы ходят нечасто, поэтому туристы чаще всего передвигаются пешком или пользуются такси.

Родос, Греция

Столица одноимённого острова Родос, входящего в архипелаг Додеканес, – один из самых красивых городов Средиземноморья. Он сочетает в себе многовековую историю, средневековую архитектуру и великолепные пляжи, поэтому станет отличной альтернативой более переполненным туристическим направлениям.

Родос на протяжении веков находился под властью различных цивилизаций. Здесь оставили свой след древние греки, римляне, византийцы, османы, а также французы и итальянцы. Именно поэтому исторический центр города совсем не похож на типичные греческие курорты.

Вместо привычных белоснежных домов и церквей с голубыми куполами туристов встречают узкие мощеные улочки, каменные арки, величественные средневековые дворцы и высокие османские минареты.

По данным ряда источников, Старый город Родоса является крупнейшим в Европе средневековым городом, который до сих пор остаётся населённым. Хотя это утверждение иногда оспаривают, исторический центр Родоса действительно считается одним из наиболее хорошо сохранившихся во всём Средиземноморье.

Впрочем, остров привлекает не только своей архитектурой. Здесь есть просторные песчаные пляжи, окруженные сосновыми холмами, традиционные греческие деревни, где до сих пор сохраняются местные обычаи, а также собственный Акрополь в городе Линдос, возвышающийся над морем и считающийся одной из главных достопримечательностей острова.

Сколько стоит отдых на Родосе

Цены на острове остаются относительно доступными:

еда на вынос – 4–8 долларов (гирос или сувлаки в пите стоят около 5 долларов);

ужин из трёх блюд в ресторане среднего уровня на двоих – 55–60 долларов;

место в хостеле – 15–30 долларов за ночь;

номер в трёхзвёздочном отеле – 45–80 долларов за ночь;

проживание в отеле класса "люкс" – от 140 до более 300 долларов за ночь в высокий сезон;

поездка на такси – примерно 0,5 доллара за километр;

проезд в общественном транспорте – 2,3–7 долларов в зависимости от маршрута.

На Родосе хорошо развита автобусная сеть, которая связывает столицу острова с пляжами, традиционными деревнями и основными туристическими достопримечательностями. Поэтому общественный транспорт считается одним из самых доступных способов передвижения по острову.

Кирения (Гирне), Кипр

Кипр остается одним из самых солнечных и живописных островов Средиземного моря. Здесь туристов привлекают белоснежные пляжи, кристально чистая бирюзовая вода и уникальное сочетание греческой и турецкой культур.

В то же время история острова гораздо сложнее. После событий 1974 года Кипр фактически остаётся разделенным на две части, что существенно повлияло на его политический статус.

По мнению авторов рейтинга, самым интересным городом острова является не шумная Айя-Напа, не современный Лимассол и даже не античный Пафос, а Кирения (по-турецки – Гирне), расположенная на севере острова.

Город выглядит как настоящая открытка: над старой гаванью возвышается огромная средневековая крепость, вдоль набережной работают традиционные таверны, а за ней начинается лабиринт узких мощеных улочек со старинными каменными домами, украшенными бугенвилиями.

Отдельно путешественникам рекомендуют обратить внимание на местную кухню, особенно на блюда из морепродуктов. Одним из самых известных ресторанов города считается Niazi's Restaurant, который славится традиционными кипрскими мезе, блюдами на гриле и местными деликатесами.

Несмотря на то что население Кирении составляет всего около 33 тыс. человек, город имеет чрезвычайно богатую историю и особую атмосферу.

По оценкам авторов рейтинга, цены здесь остаются сравнительно доступными:

еда на вынос – 4–8 долларов (кебаб, пиде или донер стоят около 5 долларов);

ужин из трёх блюд в ресторане среднего уровня на двоих – 40–60 долларов;

место в хостеле – 15–30 долларов за ночь;

номер в трёхзвёздочном отеле – 45–90 долларов за ночь;

проживание в отеле класса "люкс" – 150–300 долларов и более за ночь;

поездка на такси – 1–1,5 доллара за милю;

проезд на местном транспорте – 1–2 доллара.

Стоит учитывать, что такси на севере Кипра довольно дорогое, а стоимость поездки нередко согласовывается непосредственно с водителем. Местные маршрутки dolmuş связывают Кирению с окрестными городами и пляжами, однако их сеть ограничена, поэтому для путешествий по региону лучше всего арендовать автомобиль.

Также туристам следует помнить, что Кирения находится под управлением Турецкой Республики Северного Кипра – самопровозглашённого государства, которое признаёт только Турция.

Трапани, Италия

Трапани – один из самых недооценённых городов Сицилии, который многие туристы обходят стороной по пути к Эгадским островам или популярному курорту Сан-Вито-ло-Капо. Именно поэтому здесь до сих пор можно почувствовать настоящую атмосферу острова.

Город расположен на узком полуострове, врезающемся в Средиземное море. Это крупный рыбный порт, где каждое утро лодки возвращаются с уловом, а на уютных площадях под деревьями местных жителей по-прежнему больше, чем туристов.

Особую атмосферу Трапани обретает вечером. Прогулка по улице Корсо Витторио Эмануэле на закате считается одним из лучших способов познакомиться с городом. Не менее популярна и набережная, вдоль которой выстроились дома пастельных тонов, уютные бары и старинные церкви.

Здесь также рекомендуют попробовать свежеприготовленные морепродукты, которые продают в небольших уличных заведениях.

Во время отдыха стоит выделить день для поездки на остров Фавиньяна – главную жемчужину Эгадского архипелага. Он славится прозрачной бирюзовой водой, известняковыми скалами и живописными бухтами, которые нередко сравнивают с карибскими.

Еще одна популярная экскурсия – средневековый городок Эриче, расположенный на вершине горы. Добраться туда можно по канатной дороге, а узкие каменные улочки и старинная застройка создают ощущение путешествия в прошлое.

По данным авторов рейтинга, ориентировочные расходы составляют:

еда на вынос – 4–8 долларов (аранчина, кусок пиццы, панино или другая уличная еда стоят около 5 долларов);

ужин из трёх блюд в ресторане среднего уровня на двоих – 55–70 долларов;

место в хостеле – 25–45 долларов за ночь;

номер в трёхзвёздочном отеле – 60–100 долларов за ночь;

проживание в отеле класса "люкс" – 180–400 долларов и более за ночь в высокий сезон;

поездка на такси – 1,5–2 доллара за милю;

проезд на автобусе – около 2 долларов.

Автобусы обеспечивают сообщение Трапани с Эриче, Марсалой, аэропортом и другими популярными направлениями. В то же время на менее загруженных маршрутах транспорт курсирует не слишком часто, поэтому при планировании поездок это стоит учитывать.

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