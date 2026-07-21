Что делать с ирисами после цветения: советы профессионального цветовода

Простые действия могут помочь ирисам пышно цвести из года в год.

Ирисы довольно неприхотливые растения, хотя при этом приносят много красоты клумбам. Но все же не помешает знать, как ухаживать за этими цветами в середине лета, чтобы они еще более пышно зацвели в следующем году. Как пишет Country Living, несколько простых действий помогут сохранить растения здоровыми.

Владелица цветочной компании Лорен Тейлор порекомендовала удалить цветоносы с увядшими цветами. Так растение не будет тратить силы на образование семян. Кроме того, растение выглядит более аккуратно.

Здоровые листья лучше оставить – они еще будут питать корневища и помогут заложить будущие цветы. "Оставьте их на месте, пока они естественным образом не пожелтеют или не отмирают", - сказала она, добавив, что мертвую, поврежденную или больную листву можно удалить немедленно.

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Ирисы предпочитают хорошо дренированные почвы и могут пострадать, если их корни или корневища остаются влажными в течение длительного времени. Поливать их нужно время длительных засушливых периодов, но лучше не допускать постоянного переувлажнения почвы.

Ирисы могут быть подвержены гниению, особенно если их посадить в тяжелую почву или покрыть толстым слоем мульчи. Убедитесь, что вода свободно стекает вокруг растения, и избегайте насыпания компоста или мульчи непосредственно на открытые корневища.

В конце сезона также следует осмотреть ирисы. Если они сильно наросли, а корневища уже мешают друг другу, то растения лучше рассадить. Иначе цветов будет меньше и они не будут такими крупными. Бородатые ирисы обычно хорошо переносят деление каждые три-пять лет.

"Лучшее время – лето, примерно через шесть недель после цветения, – говорит Лорен. – Это дает молодым растениям достаточно времени, чтобы укорениться до зимы".

Чтобы разделить куст, осторожно выкопайте его из земли с помощью садовых вил. Разделите корневища и осмотрите каждую часть перед посадкой. Выбросьте все мягкие, гнилые или сильно поврежденные части. Каждая здоровая часть должна иметь корни и веер листьев. Такой веер можно укоротить перед пересадкой, что улучшит приживаемость.

Как продлить цветение петуний

Напомним, что петунии быстро растут и образуют много зелени и цветов. В открытом грунте их корни могут разрастаться в поисках питания, а в кашпо объем почвы ограничен. Кроме того, при поливе часть полезных веществ вымывается вместе с водой, прежде всего азот.

Петуниям нужен комплексный состав с азотом, фосфором и калием. Подходят сбалансированные варианты, например 5-5-5 или 10-10-10. Не стоит использовать удобрения только с одним элементом или с очень высоким содержанием азота – это приведет к бурному росту листьев и уменьшению количества цветов.

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