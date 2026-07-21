На фоне большого количества стрессовых ситуаций, с которыми люди сталкиваются ежедневно, особенно в Украине, многих интересует, может ли ИИ работать в качестве психолога.
Искусственный интеллект и его влияние на психику изучал ряд ученых. Американский эксперт, доктор философии Джудит С. Бек, ссылаясь на сведения исследователей, в статье для Psychology Today написала, что в использовании ИИ (разных чат-ботов, в частности, ГПТ) для улучшения своего психологического состояния есть как плюсы, так и минусы.
В то же время психолог, ссылаясь на ученых, подчеркнула, что негативные стороны настолько существенные, что на них нужно обратить внимание в первую очередь.
Почему нельзя использовать чат ГПТ как психолога
Эксперт подчеркнула, что чат-боты нельзя использовать людям, которые имеют симптомы серьезных психических заболеваний (например, биполярного расстройства или шизофрении), и тем, у кого есть мысль о причинении вреда себе или другим людям.
Люди, которые имеют крайние убеждения, часто обнаруживают, что ИИ подкрепляет их, поскольку его задача – угодить клиенту. Известны единичные задокументированные случаи, в которых пользователи, имевшие проблемы с ментальным здоровьем, после общения с чат-ботами почувствовали обострение симптомов, совершили убийство или свели счеты с жизнью. Вот почему чат ГПТ плохой психолог.
Ученые подчеркнули, что даже людям без психических заболеваний чат-боты могут навредить, поскольку могут укреплять негативные убеждения о будущем, о мире, о других людях или о самом пользователе, который попросит о психологической помощи.
Кроме того, если юзер начнет воспринимать ИИ как живое существо, а в его ответах видеть подлинную эмпатию, то может начать зависеть от его реакции и упустить возможность для создания или укрепления отношений с другими людьми.
Есть еще такие минусы использования чата ГПТ в качестве психолога:
- Чат-бот не подходит людям, которые имеют сложные или хронические проблемы, находятся в токсичных отношениях. Таким людям необходим комплексный план лечения.
- ИИ может недостаточно тщательно анализировать поведение или мышление пользователя, которое, возможно, неконструктивное. ГПТ не может всесторонне оценить ситуацию, поэтому его советы могут быть ошибочными.
- Чат-боты не способны адаптировать методы лечения к проблемам конкретного пользователя. Еще отсутствует конфиденциальность и юридическая ответственность.
Много людей думают, что знают, как превратить чат ГПТ в психолога – якобы для этого просто достаточно ввести правильный запрос, однако на самом деле есть целый ряд угроз, с которыми человек может столкнуться, если предоставит чат-боту возможность "улучшать" ментальное здоровье.
Может ли ИИ работать в качестве психолога
Несмотря на то, что к ИИ можно обратиться в любую секунду в отличие от реального терапевта, рассматривать его как полноценного психолога – плохая идея. Кроме вышеперечисленных причин, есть еще одна – кажущаяся анонимность чата ГПТ – иллюзия.
Чат-ботам, по словам психолога, безопасно доверять простые задачи, например:
- Помочь структурировать свой день.
- Определять ресурсы.
- Отслеживать ежедневные привычки.
Также благодаря ИИ можно осваивать методы общения.
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