Некоторые задачи можно доверить чат-боту, отметила эксперт.

На фоне большого количества стрессовых ситуаций, с которыми люди сталкиваются ежедневно, особенно в Украине, многих интересует, может ли ИИ работать в качестве психолога.

Искусственный интеллект и его влияние на психику изучал ряд ученых. Американский эксперт, доктор философии Джудит С. Бек, ссылаясь на сведения исследователей, в статье для Psychology Today написала, что в использовании ИИ (разных чат-ботов, в частности, ГПТ) для улучшения своего психологического состояния есть как плюсы, так и минусы.

В то же время психолог, ссылаясь на ученых, подчеркнула, что негативные стороны настолько существенные, что на них нужно обратить внимание в первую очередь.

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Почему нельзя использовать чат ГПТ как психолога

Эксперт подчеркнула, что чат-боты нельзя использовать людям, которые имеют симптомы серьезных психических заболеваний (например, биполярного расстройства или шизофрении), и тем, у кого есть мысль о причинении вреда себе или другим людям.

Люди, которые имеют крайние убеждения, часто обнаруживают, что ИИ подкрепляет их, поскольку его задача – угодить клиенту. Известны единичные задокументированные случаи, в которых пользователи, имевшие проблемы с ментальным здоровьем, после общения с чат-ботами почувствовали обострение симптомов, совершили убийство или свели счеты с жизнью. Вот почему чат ГПТ плохой психолог.

Ученые подчеркнули, что даже людям без психических заболеваний чат-боты могут навредить, поскольку могут укреплять негативные убеждения о будущем, о мире, о других людях или о самом пользователе, который попросит о психологической помощи.

Кроме того, если юзер начнет воспринимать ИИ как живое существо, а в его ответах видеть подлинную эмпатию, то может начать зависеть от его реакции и упустить возможность для создания или укрепления отношений с другими людьми.

Есть еще такие минусы использования чата ГПТ в качестве психолога:

Чат-бот не подходит людям, которые имеют сложные или хронические проблемы, находятся в токсичных отношениях. Таким людям необходим комплексный план лечения.

ИИ может недостаточно тщательно анализировать поведение или мышление пользователя, которое, возможно, неконструктивное. ГПТ не может всесторонне оценить ситуацию, поэтому его советы могут быть ошибочными.

Чат-боты не способны адаптировать методы лечения к проблемам конкретного пользователя. Еще отсутствует конфиденциальность и юридическая ответственность.

Много людей думают, что знают, как превратить чат ГПТ в психолога – якобы для этого просто достаточно ввести правильный запрос, однако на самом деле есть целый ряд угроз, с которыми человек может столкнуться, если предоставит чат-боту возможность "улучшать" ментальное здоровье.

Может ли ИИ работать в качестве психолога

Несмотря на то, что к ИИ можно обратиться в любую секунду в отличие от реального терапевта, рассматривать его как полноценного психолога – плохая идея. Кроме вышеперечисленных причин, есть еще одна – кажущаяся анонимность чата ГПТ – иллюзия.

Чат-ботам, по словам психолога, безопасно доверять простые задачи, например:

Помочь структурировать свой день.

Определять ресурсы.

Отслеживать ежедневные привычки.

Также благодаря ИИ можно осваивать методы общения.

Ранее УНИАН писал, что искусственный интеллект решил задачу математическую задачу, с которой на протяжении 80 лет не могли разобраться ученые.

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