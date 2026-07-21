В Украине похолодает на 3-5 градусов, - синоптики

Температура снизится уже в ближайшие дни

В ближайшие несколько суток погода в большинстве областей будет нестабильной: с дождями и понижением температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На юге и востоке, а также в большинстве центральных областей пройдут умеренные, местами значительные дожди и грозы. Днём в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. 23 июля такая погода ожидается на юго-востоке и востоке страны. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью будет опускаться до +10°...+18°, а днем воздух прогреется до +23°...+28°. На востоке и юго-востоке страны местами температура поднимется до +30°...+33°. На западе страны, а также 22-23 июля по всей Украине ожидается понижение температуры на 3-5 градусов.

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Погода в Украине меняется

Несмотря на новую волну жары, охватившую страны Европы, в ближайшие дни в Украине будет комфортно. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии Погода УНИАН.

По его словам, после прохождения атмосферного фронта к нам будет поступать более прохладный воздух, поэтому в течение ближайших пяти суток температура воздуха будет постепенно снижаться.

21 июля в большинстве регионов дневные показатели составят +22…+27 градусов. Жарче будет только на юге и юго-востоке, где воздух прогреется до +33 градусов. На западе страны ожидается самая комфортная погода – около +19…+24 градусов.

В дальнейшем в большинстве областей дневная температура будет держаться в пределах +19…+24 градусов, тогда как на юге и юго-востоке местами достигнет +31 градуса.

Во второй половине недели, по прогнозу синоптика, по всей территории Украины днем ожидается +20…+27 градусов.

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