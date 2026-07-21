За Урал – 'чтобы жить нормально': Соловьев хочет выселить россиян из прифронтовых регионов

Впереди зима, и, по мнению пропагандиста, им предстоит оказаться в очень тяжелых условиях.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев считает необходимым переселить до 300 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины и приграничных районов России за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом он заявил во время одного из выпусков своего политического ток-шоу на российском пропагандистском канале.

По прогнозам телеведущего, осенью и зимой Украина начнёт наносить удары по энергетике России, из-за чего многие регионы окажутся в "очень тяжёлых условиях".

"Чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Это же очевидно. Значит нужно уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных, - это как можно дальше отодвигать врага", – сказал он.

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По подсчётам пропагандиста, 200–300 тысяч жителей оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Курской и Брянской областей РФ практически живут на линии фронта.

"Что нам мешает? Мы говорим о 200 тысячах, 300 тысячах человек, проживающих в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской областях. Они де-факто живут на линии фронта", – сказал Соловьев.

Поэтому, по его мнению, чтобы люди не страдали,мз нужно переселить на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал и в Поволжье.

"Что мешает забрать людей, и дать им нормально жить на новом месте… По всей стране распределить. Мы же своих не бросаем", – отметил он.

Соловьев добавил, что после завершения боевых действий людям можно будет разрешить вернуться.

Другие призывы Соловьева

Как сообщал УНИАН, после удара дронов по Москве Соловьев призвал жителей столицы не паниковать, а тем, кто не может жить в условиях войны, посоветовал покинуть страну.

По его словам, граждане РФ должны "черпать силы в семейной истории" и контролировать эмоции.

Пропагандист добавил, что те, кому тяжело переносить обстрелы и кто не может справиться со страхом, могут уезжать из России. Также он назвал таких граждан "предателями".

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