Почему начальник запрещает работать из дома: ученые узнали настоящую причину

Исследования показывают, что гибридное сочетание гибкого графика работы из дома с двумя-тремя днями в офисе является оптимальным вариантом.

Ученые провели исследование, которое объяснило причины, почему некоторые начальники настаивают, чтобы их сотрудники обязательно работали из офиса, даже если они могут выполнять свои обязанности из дома.

Как пишет Independent, исследование показало, что руководители-нарциссы – склонные к эгоцентризму и чувству превосходства – чаще других сопротивляются удаленной работе – потому что удаленная работа мешает их стремлению к власти и статусу.

Как проводили исследование

В течение шести лет ученые из Уортонской школы бизнеса провели три отдельных исследования с участием более 1000 руководителей компаний, менеджеров среднего звена и супервайзеров. В них изучалась взаимосвязь между личностными качествами руководителей и их взглядами на удаленную работу.

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В первом исследовании авторы проанализировали данные 259 генеральных директоров компаний из списка Fortune 500, используя индикаторы нарциссизма из предыдущих исследований, такие как:

заметность фотографии генерального директора в годовом отчете

размер подписи генерального директора

и относительная компенсация (как денежная, так и неденежная) по сравнению со вторым по величине оплачиваемым руководителем.

Затем исследователи изучили публичные заявления тех же генеральных директоров об удаленной работе.

Во втором исследовании ученые опросили 359 руководителей и также оценили отношение руководителей к удаленной и гибридной работе.

Заключительное исследование представляло собой эксперимент с участием 546 руководителей. Участники были случайным образом распределены либо в группу с "нарциссическим состоянием", либо в контрольную группу, после чего заполнили анкету.

Что показали результаты

Во всех трех исследованиях нарциссизм был единственным фактором, который последовательно предсказывал возражения лидеров против удаленной работы.

Подводя итоги своих исследований для New York Times, авторы пришли к выводу: "Чем выше была самооценка лидеров, тем больше они жаждали власти и статуса – и тем больше они поддерживали обязательное возвращение сотрудников в офис на полный рабочий день".

Оптимальный баланс между работой в офисе и на дому

Некоторые руководители заявляют, что сотрудники работают менее усердно, находясь дома. Однако рандомизированное контролируемое исследование сравнило китайских работников, работающих в офисе пять дней в неделю, с группой, работающей в офисе три дня в неделю, и не выявило существенной разницы в производительности. В то же время группа работников, работающих по гибридному графику, сообщила о значительно более высоком уровне удовлетворенности работой и балансе между работой и личной жизнью, а также о снижении вероятности увольнения на 33%.

Исследование 2024 года, проведенное среди ведущих американских компаний, показало, что фирмы, строго соблюдающие требования по возвращению в офис, не продемонстрировали существенных изменений в финансовых показателях или стоимости компаний. Однако они отметили значительное снижение удовлетворенности работой сотрудников.

В целом, данные свидетельствуют о том, что гибридное сочетание гибкого графика работы из дома с двумя-тремя днями в офисе является оптимальным вариантом для удовлетворения потребностей как работодателей, так и сотрудников.

Ранее УНИАН рассказывал, что сотрудники из поколения Z (в возрасте от 18 до 28 лет) все чаще организуют работу в собственном ритме. Этот феномен называется "микрошифтинг" и предполагает стиль жизни, в котором работа адаптируется под человека, а не наоборот. График с 9 до 5, таким образом, становится историей.

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