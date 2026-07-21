Почему вы питаетесь правильно, но не худеете: составлен список из 7 возможных причин

Пищевые привычки и образ жизни могут влиять на ваши успехи и мешать процессу похудения.

Возможно, вы питаетесь здоровой пищей, но вам все равно трудно похудеть. Это потому, что питание – лишь одна из составляющих общей картины, пишет Health.

Издание не исключает, что пищевые привычки и образ жизни могут влиять на ваши успехи и, возможно, мешают вам достичь поставленных целей по похудению.

В частности, приводятся следующие вероятные причины:

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1. Вы потребляете больше калорий, чем думаете

Отмечается, что общее количество потребляемых калорий является ключевым фактором похудения. Хотя питательные продукты способствуют общему здоровью, они не обязательно содержат мало калорий.

В частности, такие продукты, как смузи, орехи, масла и гранола, могут быть удивительно калорийными, и даже небольшие порции могут добавить к рациону сотни калорий, что потенциально может привести к избытку калорий.

2. Вы слишком себя ограничиваете

Издание сообщило, что хотя сокращение общего количества калорий и ограничение потребления определенных продуктов может быть полезно при похудении, чрезмерные ограничения в выборе еды могут затруднить этот процесс.

Кроме того, полное исключение любимых блюд может усилить тягу к еде и увеличить вероятность переедания в будущем.

Исследования, опубликованные на сайте Springer Nature Link, показывают, что чрезмерно строгие диеты связаны с большей склонностью к чрезмерному потреблению очень вкусных продуктов, таких как те, что содержат много сахара, по сравнению с более гибкими подходами к питанию.

3. Вы не уделяете достаточного внимания белку и клетчатке

В статье отмечается, что белок и клетчатка – это два питательных вещества, которые играют ключевую роль в обеспечении чувства сытости и похудении.

Издание сообщило, что белок и клетчатка замедляют пищеварение и стимулируют выработку гормонов сытости, помогая вам чувствовать себя более сытыми после еды и облегчая сокращение общего потребления калорий.

"Если вы не включаете источники белка и клетчатки в свои блюда и перекусы, вы можете испытывать голод и чаще перекусывать в течение дня", – поясняется в публикации.

В Journal of Obesity & Metabolic Syndrome подчеркивается, что выбор более сытных продуктов с высоким содержанием белка, таких как рыба, курица, сывороточный белок и греческий йогурт, а также клетчатки, например, семена чиа и бобовые, может помочь уменьшить чувство голода и усилить чувство сытости, что будет способствовать похудению.

4. Вы переедаете "полезными" продуктами

Отмечается, что многие люди не обращают внимания на размер порций, когда употребляют продукты, которые считаются "полезными". Это связано с тем, что часто считается, будто эти продукты содержат меньше калорий или лучше способствуют похудению.

Издание пояснило, что даже если продукт содержит меньше сахара, жира или углеводов, все равно можно съесть больше, чем нужно организму, даже не осознавая этого.

Например, исследование, опубликованное на сайте Wiley, показывает, что продукты с пометкой "органические" часто воспринимаются как низкокалорийные, даже если на самом деле они содержат много калорий. Это явление известно как эффект "ореола здоровья".

5. Вы обращаете внимание только на рацион питания

Издание подчеркивает, что хотя рацион питания является ключевым компонентом похудения, вы также должны учитывать и другие факторы, такие как уровень физической активности, сон и стресс.

Если вы придерживаетесь здорового рациона, но ведете малоподвижный образ жизни, похудеть может быть сложнее. Более того, низкое качество сна и высокий уровень стресса также могут затруднить похудение и помешать вам заметить прогресс.

6. Вы полагаетесь на еду на вынос

В статье объясняется, что когда вы пытаетесь похудеть, чаще готовя еду дома, вам будет легче придерживаться плана и достичь своих целей.

"Если вы полагаетесь на еду на вынос или часто питаетесь в ресторанах, вам может быть сложнее похудеть. Блюда из ресторанов и еда на вынос часто содержат больше калорий и подаются большими порциями, чем блюда, приготовленные дома, что может привести к потреблению большего количества калорий, чем вы осознаете", – говорится в статье.

7. Вы потребляете калории в виде напитков

Издание рассказало, что когда вы пытаетесь питаться здоровой пищей для похудения, то, что вы пьете, имеет такое же значение, как и то, что вы едите.

Напитки, даже полезные для здоровья, могут содержать много калорий. Например, смузи, протеиновые коктейли и соки могут содержать гораздо больше калорий, чем вы думаете.

Поэтому издание советует пить воду или низкокалорийные напитки, такие как несладкий чай или газированная вода.

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