Освобождены 6 сел в Днепропетровской области: украинские бойцы продвинулись на 25 километров

В результате операции было освобождено более 120 квадратных километров территории.

В Днепропетровской области бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили 6 населенных пунктов: Терново, Запорожское, Новогеоргиевку, Вороне, Сичневое и Малиевку. Как сообщили в подразделении, глубина продвижения составляет 25 километров.

По данным военных, в ходе наступления нанесены критические потери российской 120-й дивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса.

"Десятки штурмовых групп одновременно начали движение из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях. Штурмовые действия велись при постоянной поддержке с воздуха. Круглосуточно уничтожались вражеские позиции на путях продвижения наших подразделений. Систематически велась работа по выявлению и уничтожению вражеских пилотов", – отмечается в сообщении.

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В "Скале" рассказали, что в Темировке были уничтожены места скопления личного состава российского 656-го мотострелкового полка. Через этот населенный пункт проходит важный для противника логистический маршрут.

"Продвижение подразделений "Скалы" позволило взять его под огневой контроль и увеличить дальность действия ударных дронов. В результате операции освобождено более 120 квадратных километров территории. Противник понес значительные потери и вынужден отступать из Днепропетровской области", – добавили в полку.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, враг пытается прорвать оборону вокруг Гришиного. Аналитики мониторингового проекта DeepState рассказали, что для российских оккупантов это направление остается приоритетным. Одновременно с этим противнику удается проникать в населенные пункты Васильевка и Новоалександровка, но такие проникновения пока носят единичный характер. По данным экспертов, враг пытается продвигаться по линии населенных пунктов вглубь украинской обороны в направлении Юрьевки, используя любую возможность отсутствия плотной обороны из-за недостаточного количества людей.

Что касается ситуации в Константиновке, то ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что бои уже ведутся в самом городе, а населенного пункта, по сути, уже нет. Эксперт подчеркнул, что все наиболее боеспособные войска россияне сейчас уничтожают там, а в то же время у них реально назревает катастрофа на юге. Дикий подчеркнул, что, если мы потеряем Константиновку, Дружковку и даже всю агломерацию вместе со Славянском и Краматорском, то у россиян не останется, кем воевать на юге и на севере.

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