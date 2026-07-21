Укргидрометцентр предупредил о непогоде: 9 областей в опасности (карта)

На сегодняшний день в ряде областей прогнозируются грозы с градом и шквалами.

Во вторник, 21 июля, в Украине ожидается нестабильная погода с осадками. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 июля в большинстве центральных, южных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 21 июля

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность.

В большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях пройдут умеренные дожди, грозы. Днем местами осадки будут значительными, в отдельных районах также ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории будет сухо.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура на юге и востоке страны повысится до +28°...+33°, на остальной территории ночью +23°...+28°, а в западных областях будет наиболее комфортно – +20°...+25°.

В Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Столбики термометров по Киевской области покажут +23°...+28°, а в столице температура ожидается в пределах +25°...+27°.

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