Эксперты рассказали, где, в каком объеме и какой таре можно хранить бензин, а также что грозит за нарушение правил.

Хранить бензин на всякий случай в Украине не запрещено, однако делать это можно не везде и не любым способом. Для физических лиц и бизнеса действуют разные правила, а нарушение требований пожарной безопасности может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник объяснил в комментарии УНИАН, можно ли хранить бензин в многоквартирном доме, в каком количестве это разрешено и что грозит нарушителям, а учитель химии лицея №286 г. Киева Сергей Примаченко уточнил, в чем хранить бензин в домашних условиях, сколько времени он остается пригодным в различной таре, а также почему "просроченное" топливо опасно для двигателя.

Можно ли хранить бензин в квартире в Украине – что говорит закон

По словам Ильи Колесника, физическим лицам хранить топливо не запрещено, однако при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

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Эти правила фактически запрещают хранить бензин непосредственно в жилых помещениях – квартирах или на балконах, – поскольку это создает угрозу взрыва и пожара.

А вот в гараже хранение возможно (при условии соблюдения других противопожарных норм).

В то же время в отношении того, сколько можно хранить бензин в канистре в гараже, ситуация не столь однозначна. Как отметил эксперт, для физических лиц законодательство вообще не устанавливает четкой нормы, тогда как для субъектов хозяйствования – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, – соответствующие требования прописаны гораздо подробнее. Для них хранение бензина регулируется законом № 3817 "О государственном регулировании оборота и хранения топлива".

В этом документе, в частности, указано следующее: если объем топлива для собственных потребительских нужд не превышает 60 литров включительно, лицензия на хранение не требуется. Если же юридическому лицу требуется больший объем (даже для собственных нужд), получение лицензии уже является обязательным – ее выдает Государственная налоговая служба и ее территориальные подразделения.

"Кроме того, юридические лица должны хранить топливо непосредственно на объекте, где они ведут хозяйственную деятельность, в специально отведенных для этого местах".

Что касается условий хранения, то как физическим, так и юридическим лицам, по словам юриста, бензин разрешается хранить либо в потребительской таре, например, в металлической канистре, либо в сертифицированной пластиковой емкости (подробнее об этом – ниже по тексту). Главное требование – хранить топливо подальше от объектов повышенной опасности, таких как котлы, генераторы или другие приборы, способные вызвать взрыв.

Можно ли хранить бензин в гараже и в каких объемах – есть ли штрафы

По словам адвоката, если физическое лицо хранит бензин неправильно – в частности, не в специальной таре – его могут привлечь к административной ответственности по статье 175 КоАП. Такое нарушение влечет за собой штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (один такой минимум в 2026 году составляет 17 гривень).

Для должностного лица или физического лица-предпринимателя санкция более строгая – штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Это основная норма, по которой человек может быть привлечен к ответственности.

И хотя точно сказать, что по закону запрещено хранить в гараже, нельзя, если из-за ненадлежащего хранения топлива было повреждено чужое имущество, например, соседа, то правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное особо опасным способом):

"Это уже будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет".

Отдельные санкции предусмотрены и для юридических лиц, которые без лицензии хранят более 60 литров топлива для собственных нужд. За первое такое нарушение, как отметил Колесник, компании грозит штраф в размере 4 минимальных заработных плат, которые в 2026 году составляют 8 647 гривенб.

За повторное нарушение сумма увеличивается до 8 размеров минимальной зарплаты, а за третье – достигает целых 85 размеров. Ответственность для юридических лиц за такие нарушения, подытожил адвокат, предусмотрена именно упомянутым уже законом № 3817.

Можно ли хранить бензин в пластиковой канистре – почему это опасно

Как отметил Сергей Примаченко, бензин – это не тот продукт, который можно хранить бесконечно, и тара здесь играет ключевую роль. Опираясь на украинский стандарт ДСТУ 7687:2015 и собственный опыт исследования топлив, эксперт подчеркнул, что речь идет о сложной смеси, которая постоянно вступает в реакцию с окружающей средой.

Говоря о том, сколько можно хранить бензин в пластиковой канистре, химик назвал срок от 3 до 6 месяцев:

Причем для этого подходит исключительно полиэтилен высокой плотности (с маркировкой HDPE) "для ГСМ".

Обычный бытовой пластик просто растворит топливо или деформирует канистру.

В то же время даже фирменная канистра, как отметил специалист, пропускает летучие вещества через стенки – этот процесс называется пермеацией. Топливо теряет самые легкие компоненты, которые как раз и отвечают за быстрый запуск двигателя. К тому же при переливании бензина в пластиковую тару накапливается статическое электричество, а это уже создает риск возгорания.

Сколько можно хранить бензин в железной канистре – что может случиться

В металлической канистре, по оценке преподавателя, топливо "живет" дольше – от 6 до 12 месяцев, поскольку металл не пропускает пары.

Впрочем, здесь появляется другой враг – конденсат:

из-за перепадов температур на внутренних стенках металлической канистры образуется "пот"; влага, оседающая на дне, запускает коррозию, а когда ржавчина попадает в топливо, она может забивать фильтры и форсунки автомобиля.

Более того, даже если вы знаете, в чем нельзя хранить бензин, полностью предотвратить его окисление не получится. Дело в том, что независимо от тары бензин контактирует с кислородом, светом и теплом – его компоненты превращаются в смолистые отложения, которые затем загрязняют двигатель и ухудшают сгорание.

К тому же, хотя, по мнению специалиста, об этом почти не говорят, на границе воды и топлива в резервуарах могут поселяться бактерии и грибки, которые буквально "питаются" углеводородами.

Со временем продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов образуют биологический шлам и ухудшают качество топлива. По наблюдениям химика, в бытовой канистре этот эффект почти незаметен, так как там мало влаги, а вот для промышленных баз подобное загрязнение представляет серьезную проблему.

Как правильно хранить бензин про запас

Отдельно Примаченко поделился своим лайфхаком для водителей: топливо следует хранить в герметичной канистре, в прохладном темном месте, наполняя её почти до краёв, чтобы внутри оставалось минимум воздуха:

"Если бензин просрочен, не стоит заливать его прямо в бак – лучше дать ему отстояться, профильтровать и смешать со свежим топливом в пропорции, где свежего значительно больше".

Такой подход, по мнению эксперта, позволит минимизировать риски для двигателя, если топливо пришлось хранить дольше рекомендуемого срока.

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справка Сергей Примаченко Учитель химии высшей категории и старший учитель в Лицее № 286 г. Киева Имеет 20-летний педагогический стаж. Свой профессиональный путь начал в 2005 году, получив высшее образование в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова. Впоследствии углубил научные знания в аспирантуре НУБиП Украины, специализируясь на неорганической химии. На протяжении 19 лет приобретал опыт преподавания дисциплин химического и технологического цикла в Национальном авиационном университете. Сегодня этот богатый академический опыт позволяет ему эффективно внедрять инновационные методы обучения и STEM-технологии в школьную практику.

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