Худшие блюда для завтрака по системе 'все включено': список вас удивит

Здоровый завтрак во время отпуска возможен - просто выбирайте правильные продукты.

Отдых по системе "всё включено" соблазняет широким выбором блюд, свежей выпечкой, местными деликатесами и возможностью наслаждаться неограниченным питанием. Для многих формат "шведский стол" – одна из самых приятных частей отдыха. Однако диетолог отмечает, что не все варианты из "шведского стола" на завтрак будут полезны для здоровья и хорошего самочувствия.

Портал rynekzdrowia.pl рассказывает, каких продуктов лучше избегать на завтрак на "шведском столе" в отеле и какие варианты выбрать вместо этого.

Так, клинический диетолог Роксана Срода советует избегать следующих блюд:

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напитки и соки из торговых автоматов, поскольку они обычно сильно разбавлены и содержат в основном сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

хот-доги и мини-сосиски, так как содержат мало белка и много фосфатов и соли;

яичница-болтунья, приготовленная на водяной бане, так как ее часто готовят из порошка;

сладкие каши и мюсли, так как они содержат красители и имеют высокий гликемический индекс, что может вызвать чувство голода гораздо быстрее;

сладкая выпечка, так как существует высокий риск резкого спада энергии сразу после завтрака.

Однако это не означает, что здоровый завтрак во время отпуска невозможен. Просто выбирайте правильные продукты.

"В каждом гостиничном ресторане также предлагаются полезные варианты, которые отлично подойдут для завтрака", – говорит эксперт.

Диетолог рекомендует обратить внимание на:

Цельнозерновой или ржаной хлеб, так как он содержит много углеводов и клетчатки,

вареные или жареные яйца, так как они насыщают на несколько часов,

сыр и местные мясные деликатесы,

свежие овощи и фрукты.

Ранее УНИАН рассказывал, как ресторан Sushi Toro в Испании, рабочающий по системе "all-you-can-eat" (дословно "все, что ты можешь съесть"), ввел наказание для жадных клиентов, которые не рассчитывают свои силы.

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