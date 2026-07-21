Беременная Тишкевич рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Екатерина и Валентин совсем скоро впервые станут родителями.

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая ждет первенца, раскрыла пол будущего ребенка.

На днях 31-летняя звезда фильмов "Ничто не случается дважды" и "Хороший парень" вместе с мужем-актером Валентином Томусяком устроили гендер-вечеринку, на которую пригласили друзей и родных. Сначала гости наклеивали наклейки голубого или розового цвета, гадая, кто же родится у супругов. Однако затем будущие родители разрезали праздничный тортик с голубой начинкой, значит, у них будет мальчик.

"Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. И, если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет… сын", – отметила Екатерина и опубликовала трогательное видео в Instagram.

Тишкевич также призналась, что они уже выбрали имя для сына, и публично обратилась к будущему малышу.

"Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький масипусик", – написала актриса.

К слову, Екатерина и Валентин поженились в 2019 году. Пара долгое время мечтала о ребенке и в начале лета объявила, что скоро станет родителями.

Напомним, ранее Екатерина Тишкевич призналась, сколько килограммов набрала во время беременности.

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