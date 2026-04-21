Ярость захватчиков к Украине усугубляется отсутствием туалетов в домах россиян, – посол

Огромная часть россиян до сих пор живет в условиях, напоминающих раннее Средневековье.

Российские захватчики в первые дни вторжения в Украину столкнулись с неожиданной для них реальностью, поскольку в домах украинских граждан были туалеты и централизованные канализационные системы. В то же время в их домах в России туалетов нет, и они вынуждены пользоваться выгребными ямами на улицах. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности в Украине.

Дипломат сообщил официальные статистические данные о том, что четверть российских домохозяйств не имеют доступа к централизованным канализационным системам или внутренним санитарным объектам. При этом в сельской местности ситуация еще сложнее, поскольку в некоторых регионах до двух третей домохозяйств вынуждены пользоваться уличными туалетами с выгребными ямами.

"Представим себе масштаб абсурда, с которым мы имеем дело. С одной стороны, Россия требует признания себя "великой сверхдержавой", отстаивая право перекраивать государственные границы силой и навязывая сферы влияния. Впрочем, с другой стороны, около 35 миллионов российских граждан до сих пор зависят от уличных туалетов – обшарпанных деревянных хижин во дворах и садах", – подчеркнул Мельник.

Видео дня

По словам дипломата, такое количество россиян без туалетов в домах почти сопоставимо с общей численностью населения в Малайзии, Польше, Саудовской Аравии.

"Путин хочет, чтобы Россию видели как уважаемого глобального игрока, в то время как условия жизни для огромной части населения России остаются не лучше, чем в раннем Средневековье. Перед нами настоящий парадокс: Путин стремится к имперской экспансии за рубеж, хотя элементарное человеческое достоинство у себя дома не обеспечено", – подчеркнул дипломат.

С чем связана жестокость российских захватчиков

При этом Мельник напомнил, что недавно отмечалась печальная четвертая годовщина ужасных военных преступлений, совершенных российскими солдатами в городе Буча и соседних населенных пунктах в 2022 году. После изгнания российских оккупантов только в Буче было обнаружено более 450 замученных гражданских лиц.

"Одним из факторов, помогающих объяснить жестокость, наблюдавшуюся в Буче и других украинских городах под российской оккупацией, было глубокое чувство обиды и ненависти, описанное в многочисленных свидетельствах и выводах расследований. Российские солдаты, многие из которых до сих пор живут в средневековых условиях и пользуются выгребными ямами, столкнулись с тем, чего они никогда не ожидали увидеть: обычные украинские семьи, которые с достоинством живут в современных домах, в рамках общин, которые за тридцать лет независимости построили благосостояние", – подчеркнул Мельник.

В частности, именно эта разница между украинцами и российскими захватчиками породила в рядах оккупантов дополнительную враждебность, подогрела ярость и варварство. Эта российская ярость вылилась в самые ужасные зверства против гражданского населения в Украине.

Могут ли россияне оккупировать Донбасс

Как сообщал УНИАН, по словам Мельника, Кремлю придется отправить на смерть еще полтора миллиона россиян для реализации цели полной оккупации Донецкой области. Впрочем, в случае сохранения медленного темпа продвижения российских оккупантов на фронте, для оккупации всей Украины России придется пожертвовать жизнями 122 миллионов российских военных.

