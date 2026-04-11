У россиян на фронте проблемы с ротацией и штурмами: военный указал на причины

Украинские защитники перерезают логистические маршруты противника.

У российских оккупационных войск возникли проблемы с ротацией личного состава. Этому способствует расширение зоны действия украинских защитников на фронте.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" заявил заместитель командира мотопехотного батальона "Сталеві вершники" 66 ОМБр Виталий с позывным Гума. По его словам, эта зона влияет и на продвижение российских захватчиков.

"Так же мы отрезаем их логистические пути, и это очень четко видно. Например, недавно наш мотопехотный батальон вместе с соседями, механизированным батальоном "Каста", обнаружил такие тропы, как говорится, и их перерезали. Через несколько недель сами россияне начали писать плакаты крупными буквами, типа: "Нам нужна еда", "Нет связи", "Готовы сдаться", – рассказал заместитель командира.

Военный добавил, что это ясно показывает, что работа идет в правильном направлении.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, после 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. Совершено 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов FPV-дронами.

Тем временем проект DeepState обновил информацию о продвижении оккупантов на фронте. Аналитики утверждают, что враг продвинулся вблизи Резниковки Донецкой области.

