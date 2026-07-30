Оккупанты ночью обстреляли Киев и область: один человек погиб, много раненых (фото)

Россия продолжает терроризировать столицу Украины.

Российские оккупанты в ночь на 30 июля нанесли удар по Киеву, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В столице возникли пожары в двух районах. В Оболонском районе произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка, есть пострадавший", - отмечается в сообщении.

В то же время в Святошинском районе произошел пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения было обнаружено тело погибшего. Кроме того, пострадал мужчина, его госпитализировали, а пожар ликвидирован.

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"В этом же районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном нежилом здании. На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", - добавили спасатели.

В свою очередь, в Киевской области в результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

"В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. Также повреждены два соседних дома. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли 3 пострадавших из-под завалов и передали их медикам", - подчеркнули в ГСЧС.

Атака РФ на Украину 30 июля - что известно

Как писал УНИАН, в дом под Кривым Рогом попал прямой удар "Искандера", в результате чего погибли шесть человек, среди которых были дети. Погибли две девочки (5 и 12 лет), а также четверо взрослых.

"Аварийно-спасательная операция еще продолжается, идет разбор завалов. К сожалению, число жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В то же время из-за удара РФ во Львове горят дома, есть пострадавшие и люди под завалами. Местные жители присоединились к спасательной операции и помогают расчищать завалы. На данный момент число пострадавших в результате атаки возросло до 15 человек.

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