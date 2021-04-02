По данным разведки, на этой неделе под контролем кадровых российских офицеров в соединениях и частях оккупационных войск были проведены командно-штабные тренировки.

Российское командование наращивает боевую готовность оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные разведки.

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"Командование Вооруженных сил Российской Федерации наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Так, на этой неделе под контролем кадровых российских офицеров в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов оккупационных войск были проведены командно-штабные тренировки в общей системе управления 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для поддержания их в готовности к применению в условиях возможного обострения обстановки.

"Вместе с тем основные усилия российской пропаганды сосредотачиваются на убеждении мирового сообщества в якобы правомерности и оправданности возможного применения ВС РФ против Украины в качестве действенного инструмента по недопущению возникновения в Крыму катастрофической ситуации, прежде всего экологической", - отметили в разведке.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи