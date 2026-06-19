РФ применяет тактику массированных ударов по Херсону: военные рассказали, как защищают город

Некогда оживлённая Перекопская улица, которая вела к городским пляжам и к Антоновскому мосту, сейчас напоминает кадр из апокалиптического фильма: сожжённые дома, поваленные деревья, сгоревшие в результате атак дронов автомобили.

Херсон и окрестности города превратились в сплошную зону обстрела, которую российские войска ежедневно атакуют ударными дронами различных типов, сообщает "Суспільне Новини".

Как рассказал пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль, противник запустил по Херсону почти две тысячи беспилотников всего за одну неделю с 8 по 14 июня.

В публикации указывается, что российские оккупанты используют тактику массированных ударов по отдельным районам города, охотятся за гражданскими автомобилями, обстреливают машины скорой помощи и сжигают дронами целые дома.

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Например, утром и в течение дня 3 июня они запустили несколько десятков FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, по девятиэтажному дому в Днепровском районе, в результате чего погибли пять человек.

Отмечается, что в таких условиях Силы обороны Украины используют различные способы противодействия воздушным угрозам: усиливают потенциал радиоэлектронной борьбы, в приоритетном порядке работают по пунктам базирования и зонам вылета российских дронов в Олешках и других населенных пунктах на левом берегу Днепра, сбивают беспилотники с помощью перехватчиков, а непосредственно в городе – силами мобильных огневых групп.

"В центре Херсона коммунальные службы устанавливают всё больше антидроновых сетей", – говорится в статье.

Журналисты побывали в городе и рассказали, что некогда оживлённая улица Перекопская, ведущая к городским пляжам и к Антоновскому мосту, сейчас напоминает кадр из апокалиптического фильма: сгоревшие дома, поваленные деревья, сгоревшие после атак дронов автомобили.

Военные из мобильной огневой группы просят всех смотреть под ноги и внимательно прислушиваться, не приближается ли беспилотник.

"Сколько сбили? Да уже не считаю, три-четыре десятка точно. FPV, "Мавики", даже "Ланцет" был. Попасть в такую цель непросто, но за эти годы мы уже пристрелялись. Хочешь жить – будешь попадать", – поделился с изданием боец 34-й отдельной бригады морской пехоты, позывной "Петруччо", наводя прицел на свой автомат Калашникова перед выходом на дежурство по городу.

Издание сообщило, что ещё до того, как российские дроны пересекают реку Днепр в направлении Херсона, их фиксирует радиоэлектронная разведка.

"Эта информация доступна и для украинских экипажей дронов-перехватчиков, которые дежурят круглосуточно", – говорится в публикации.

Украинские военные охотятся как за крупными ударными целями – "Геранями" и "Герберами", – так и за российскими разведчиками Zala, SuperCam, "Мерлин" и другими.

"У меня появляется такой драйв и азарт, когда мы гонимся за "шахедами" или разведчиками. Когда они летят стаей, а ты сбиваешь одного, второго, третьего. Это трудно объяснить. После такой работы я всегда думаю, что принес какую-то пользу и что этот дрон не прилетел кому-то в дом, спас чью-то жизнь, а может, и жизнь моих родных", – рассказал украинский военный с позывным "Пикассо".

Примечательно, что на его счету уже несколько сотен сбитых воздушных целей, более половины из которых – в 2026 году. По словам военного, динамика применения россиянами беспилотников постоянно растет.

"Стало больше "Молний", "шахидов", а разведчики стали залетать не так глубоко, потому что знают, что мы патрулируем небо и не дадим им здесь чувствовать себя свободно. Но технологии развиваются с обеих сторон, дроны становятся быстрее, эффективнее, залетают всё дальше и дальше, обходят РЭБ", – констатирует Пикассо.

По словам морпехов, российские экипажи БПЛА являются для них приоритетной целью. Над их обнаружением и поражением работают и украинские ночные бомбардировщики – тяжелые дроны, способные нести несколько десятков килограммов взрывчатки.

Поясняется, что пилоты таких бомбардировщиков работают дистанционно благодаря спутниковой связи через терминалы Starlink.

"На левом берегу россияне занимают частные дома, маскируются под местное население. Это затрудняет нашу работу, но благодаря опыту постоянных полётов мы уже знаем, где там живут наши люди, где есть какие-то признаки жизни, а где явно спрятались военные. Такую ситуацию часто наблюдаем в Олешках и прибрежных селах. Но они не допускают большого скопления, потому что знают, что мы постоянно их ищем. Особенно – российские экипажи FPV-дронов и артиллерии, которые ежедневно терроризируют Херсон", – рассказал и.о. командира роты тяжёлых ударных бомбардировщиков 34-й ОБрМП с позывным "Курган".

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам начальника управления полка беспилотных систем "Кракен" Данила Положухного, на Лиманском направлении враг начинает терять инициативу на фоне ударов Сил обороны по логистике оккупантов. По словам военного, инициатива противника почти на 90% участка уже утрачена. Положухный отметил, что хотя РФ продолжает получать пополнение в личном составе на этом направлении, оно низкомотивированное. Кроме того, у противника наблюдается значительный дефицит не только топлива и боекомплектов на этом направлении, но и продовольствия.

Также мы писали, что 118-я отдельная механизированная бригада рассказала о неудачной попытке российских оккупантов штурмовать населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области. Указывается, что для этого противник задействовал мотоциклетный взвод, но его бойцы были разгромлены. В бригаде подчеркнули, что, несмотря на смену тактики и использование технических новинок, враг потерпел разгром, так и не добравшись до населенного пункта, который, по утверждениям российской пропаганды, уже 1,5 года находится под их контролем. Отмечается, что россияне хотели "ворваться" в Малую Токмачку на более чем 30 единицах мототехники, часть которой они оснастили специальными лопатами для расчистки минных полей. Более того, на нескольких мотоциклах были замечены мобильные средства РЭБ.

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