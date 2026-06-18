Надя Пришляк

118-я ОМБР разгромила оккупантов вблизи легендарного населенного пункта.

Российские войска предприняли неудачную попытку штурма населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, задействовав для этого сборный мотоциклетный взвод, но были разгромлены. Об этом сообщила в Facebook 118-я отдельная механизированная бригада.

"Несмотря на смену тактики и использование технических новинок, враг потерпел разгром, так и не добравшись до населенного пункта, который, по рассказам российской пропаганды, уже 1,5 года находится под их флагом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование нескольких мотопехотных полков и бригад РФ отправило своих солдат на "мясо" в нетипичное время - не в привычные утренние или вечерние сумерки, а при полной видимости в 18:00.

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Россияне хотели "ворваться" в Малую Токмачку на более чем 30 единицах мототехники, которая прорывалась тремя разными путями.

"Не обошлось и без "ноу-хау": часть мототехники россияне оснастили специальными лопатами для расчистки минных полей; на нескольких мотоциклах были замечены мобильные средства РЭБ", - рассказали в бригаде.

При этом отметили, что все это оккупантам не помогло, а такая дерзость лишь подстегнула украинские подразделения к более активному уничтожению "трехцветной чепухи" еще на подступах к населенному пункту.

"В итоге за несколько часов наступления бойцы 118 ОМБр совместно с приданными силами "затолкали" 26 российских штурмовиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что более 10 штурмовиков получили ранения, и враг не проводит их эвакуацию. Сожжено более двух десятков мотоциклов и около десятка квадроциклов.

Подчеркивается, что среди военнослужащих 118 ОМБр потерь нет.

Война в Украине - ситуация в Запорожье

Как сообщал УНИАН, в Пологовском районе Запорожской области, несмотря на многочисленные штурмы, российским оккупантам за четыре года не удалось захватить село Малая Токмачка.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин отмечал, что ВСУ своевременно выявляют и уничтожают врага.

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По его словам, это тот населённый пункт, который противник не может взять уже четыре года, а на словах уже взял несколько раз. Ситуация здесь почти не меняется - только противник подходит, ВСУ его уничтожают

Он отметил, что 118-я отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за то, что удерживает оборону Малой Токмачки более 1500 дней.

По его словам, секрет Малой Токмачки в том, что Силы обороны стараются выявить врага на ранних этапах и не дают ему подойти к этому населенному пункту.

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