Ракетные корабли типа "Буян" несут 16 "Калибров".

В Черном море зафиксировано присутствие двух российских кораблей, оснащенных крылатыми ракетами.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, в Черное море после определенного перерыва враг вывел на боевое дежурство ракетоносители.

В частности речь идет о двух малых ракетных кораблях проекта "Буян-М". По данным украинских защитников, эти боевые единицы российского военного флота могут нести до 16 ракет типа "Калибр".

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"Уровень ракетной опасности очень высок. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно", - отмечают в пресс-службе.

Что такое "Буян"

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" - серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море". Официальное назначение кораблей этого проекта-охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. На самом деле они наносят удары по Украине, начиная с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ в феврале 2022 года.

Противокорабельные ракеты из состава комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км.

По состоянию на январь 2021 года, 9 кораблей было построено и в составе флота РФ, еще 3 строилось.

Напомним, сегодня утром российские ракетоносители на дежурстве в Черном море отсутствовали. Силы обороны юга сообщили, что корабельная группировка врага развернута в количестве 8 кораблей, из которых 7-находятся в Черном море и один - в Азовском. Корабли захватчиков маневрировали вдоль побережья РФ и временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В то же время оккупанты применили две управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный.

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