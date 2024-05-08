По словам Кудрицкого, в результате атаки, пострадало много важных электростанций.

8 мая российская оккупационная армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.

Как рассказал в эфире УП. Live председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, потеря генерации электроэнергии в результате атаки является весьма существенной. По его словам, импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит, возникший в энергосистеме.

Отмечается, что ограничение энергопотребления для промышленных потребителей "почти гарантированно" будет применено. Что касается бытовых потребителей, то все "зависит от того, насколько все мы как потребители сможем сэкономить, добровольно ограничить свое электропотребление".

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По словам Кудрицкого, пострадало много важных электростанций – это и три электростанции ДТЭК, и две ГЭС, "поэтому мы чувствуем этот дефицит".

Он добавил, что объекты "Укрэнерго" постоянно являются целями для врага, но решающим для энергосистемы является повреждение большого количества энергоблоков на ТЭС и ГЭС.

"Повреждения достаточно масштабные, достаточно существенной является потеря генерации. Насколько существенной, что даже импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит, который образовался в энергосистеме", – пояснил Кудрицкий.

Он также отметил, что ремонтные работы идут постоянно. На разных объектах зафиксированы разной степени повреждения.

Ситуация в энергосистеме Украины

Утром 8 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине. Сообщалось, что враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В "Укрэнерго" предупреждали о возможности ограничения бытовых и промышленных потребителей по всей Украине вечером 8 мая – с 18:00 до 23:00. Отмечалось, что ограничения будут равномерно распределены по всем областям.

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