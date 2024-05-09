Он также рассказал об одной из причин, почему инициатива продвигается не так быстро, как бы хотелось.

Первые 180 тысяч боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, могут быть доставлены в Украину уже в июне. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью ARD.

"Чем больше сторон знают об инициативе, тем большая конкуренция возникает. С одной стороны, необходимо было говорить об инициативе, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой стороны, мы также раскрыли свои карты, чем, конечно, сейчас пользуется Россия. Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 000 единиц боеприпасов будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее пяти-шестизначное количество снарядов", – объяснил он.

Чешский лидер также отметил, что Украина продемонстрировала большую стойкость. С начала вторжения РФ она столкнулась с чрезвычайными трудностями.

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"Россия, несомненно, гораздо сильнее Украины. Запад поддерживает Украину технически и финансово, но мы приближаемся к тому моменту, когда человеческие ресурсы и поддержка среди украинского населения все больше будут становиться ограничивающими факторами. В этой ситуации – и я уже давно об этом говорю – важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры", – подчеркнул Петр Павел.

Оружие для Украины

Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. При этом подробностей он раскрывать не стал.

Тем временем в Нидерландах рассказали, когда начнутся поставки самолетов F-16 Украине. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен отметила, что истребители начнут поступать уже летом. Первыми начнут отправлять самолеты, предоставленные Данией.

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