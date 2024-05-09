В этот день празднуют перезахоронение святого в итальянский город Бари.

9 мая по новому церковному календарю православная церковь празднует День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский Бари. Это один из самых почитаемых святых в мире и считается самым близким к народу - в народном календаре день весеннего Николая Чудотворца называется Никола Вешний или Никола Летний. Об истории и традициях знаменательного дня - в материале.

Кем был Николай Чудотворец

Николай Чудотворец - это святой, который жил в III-IV веках. Его появление на свет стало чудом для его родителей, у которых долгое время не было детей. Воспитывали Николая в смирении и праведности и, когда он вырос, то стал священником. После смерти родителей святой раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры.

Став архиепископом, Николай боролся с язычниками и еретиками, помогал больным и нуждающимся и совершил немало чудес. Прожил святой до глубокой старости, после смерти мощи его стали мироточить, а к святой усыпальне потянулись паломники - просить исцеления.

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Когда день Николая Чудотворца по старому и новому стилю

В народе святого также называют Николай Угодник. Он особо почитаемый христианами и существует сразу несколько дней в году, когда принято вспоминать святого:

6 декабря (19 декабря по старому стилю) - день смерти Николая (известный просто как день святого Николая);

29 июля (11 августа по старому стилю) - рождество святого;

9 мая (22 мая по старому стилю) - перенесение мощей Николая Чудотворца.

По преданию 9 мая мощи святого были перевезены из Мир Ликийских в итальянский Бари, где они покоятся до сих пор.

День святого Николая Чудотворца - традиции

В день памяти Николая Чудотворца верующие идут на службу храм - у святого просят об излечении больных и защите слабых.

Считается, что перед праздником нужно раздать долги , а также помириться с теми, с кем в ссоре. Принято в этот день накрывать богатый стол: чем больше угощений на столе - тем богаче урожай будет.

В народе считают, что девушка, которую засватают на Николу Теплого, будет хорошей женой и хозяйкой, а семейная жизнь сложится удачно.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца и приметы дня

Есть несколько запретов в праздник:

запрещено грустить, отчаиваться;

нельзя бездельничать, лениться - сам святой был трудолюбив;

ни в коем случае нельзя отказывать в помощи - святой всегда помогал нуждающимся.

Народные приметы говорят, что если отвернуться от человека в день Николая Чудотворца, то вся семья будет 7 лет жить в бедности. Также в этот день стараются не брать в руки острых предметов (исключение - кухонная утварь и садовый инвентарь).

Есть и другие приметы на Николая Чудотворца:

если в этот день пойдет дождь - быть хорошему урожаю;

гром ночью - долгое время будет ясная погода;

одуванчики не раскрылись - жди дождя.

Считается, если увидеть паука в праздник или разбить бокал - то это к благополучию.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по старому и новому стилю.

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