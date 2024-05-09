9 мая по новому церковному календарю православная церковь празднует День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский Бари. Это один из самых почитаемых святых в мире и считается самым близким к народу - в народном календаре день весеннего Николая Чудотворца называется Никола Вешний или Никола Летний. Об истории и традициях знаменательного дня - в материале.
- Кем был Николай Чудотворец
- Когда день Николая Чудотворца по старому и новому стилю
- День святого Николая Чудотворца - традиции
- Что нельзя делать в день Николая Чудотворца и приметы дня
Кем был Николай Чудотворец
Николай Чудотворец - это святой, который жил в III-IV веках. Его появление на свет стало чудом для его родителей, у которых долгое время не было детей. Воспитывали Николая в смирении и праведности и, когда он вырос, то стал священником. После смерти родителей святой раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры.
Став архиепископом, Николай боролся с язычниками и еретиками, помогал больным и нуждающимся и совершил немало чудес. Прожил святой до глубокой старости, после смерти мощи его стали мироточить, а к святой усыпальне потянулись паломники - просить исцеления.
Когда день Николая Чудотворца по старому и новому стилю
В народе святого также называют Николай Угодник. Он особо почитаемый христианами и существует сразу несколько дней в году, когда принято вспоминать святого:
- 6 декабря (19 декабря по старому стилю) - день смерти Николая (известный просто как день святого Николая);
- 29 июля (11 августа по старому стилю) - рождество святого;
- 9 мая (22 мая по старому стилю) - перенесение мощей Николая Чудотворца.
По преданию 9 мая мощи святого были перевезены из Мир Ликийских в итальянский Бари, где они покоятся до сих пор.
День святого Николая Чудотворца - традиции
В день памяти Николая Чудотворца верующие идут на службу храм - у святого просят об излечении больных и защите слабых.
Считается, что перед праздником нужно раздать долги , а также помириться с теми, с кем в ссоре. Принято в этот день накрывать богатый стол: чем больше угощений на столе - тем богаче урожай будет.
В народе считают, что девушка, которую засватают на Николу Теплого, будет хорошей женой и хозяйкой, а семейная жизнь сложится удачно.
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца и приметы дня
Есть несколько запретов в праздник:
- запрещено грустить, отчаиваться;
- нельзя бездельничать, лениться - сам святой был трудолюбив;
- ни в коем случае нельзя отказывать в помощи - святой всегда помогал нуждающимся.
Народные приметы говорят, что если отвернуться от человека в день Николая Чудотворца, то вся семья будет 7 лет жить в бедности. Также в этот день стараются не брать в руки острых предметов (исключение - кухонная утварь и садовый инвентарь).
Есть и другие приметы на Николая Чудотворца:
- если в этот день пойдет дождь - быть хорошему урожаю;
- гром ночью - долгое время будет ясная погода;
- одуванчики не раскрылись - жди дождя.
Считается, если увидеть паука в праздник или разбить бокал - то это к благополучию.
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