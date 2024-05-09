За сутки на фронте в Украине зафиксировали 121 боевое столкновение.

На нескольких направлениях фронта в Украине ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, остановив продвижение российских войск, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Тенденция идет к снижению боевой активности на всей линии фронта. Я так понимаю, что российское командование выдохлось - нет частей и подразделений, которые свежими в полном составе можно было бы ввести в бой. Формирование ударной группировки на сегодняшний день не определено окончательно генеральным штабом РФ, потому что что-то пошло не по плану: на Бахмутском направлении - стабилизация фронта, на Авдеевском направлении мы остановили продвижение российских войск", - сказал он.

По его словам, фронт стабилизирован и на Купянском направлении: на сегодняшний день противник там остановлен.

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Как предположил Жданов, не исключено, что в итоге часть сил и средств, которые РФ сейчас накапливает в Белгородской области будет перенаправлена на Авдеевское или Бахмутское направления: "Там у противника ситуация складывается намного хуже, чем он ожидал и планировал".

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как сообщил Генштаб ВСУ, за 8 мая на фронте в Украине зафиксировали 121 боевое столкновение. На Бахмутском направлении ВСУ отразили 21 атаку, а на Авдеевском - 35 атак.

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск за сутки нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 8 районах сосредоточения личного состава российских войск.

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