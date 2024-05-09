Мужчина пытался сбежать от украинских пограничников через Западный Буг.

В эти выходные уроженец Сумской области пытался сбежать в Польшу через Западный Буг. Однако его задержали польские пограничники и передали украинским коллегам.

"Мужчины не оставляют попыток незаконно попасть в Польшу. Однако их все равно возвращают в Украину. В эти выходные двое граждан намеревались через реку Западный Буг попасть за границу. Одного из смельчаков пограничный наряд отдела "Амбуков" обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Пограничники проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-пловца и задержали сотрудники Пограничной стражи Республики Польша", – говорится в сообщении Западного регионального управления ГПСУ.

Впоследствии выяснилось, что задержанный – 31-летний уроженец Сумщины. Он не имел законных оснований для выезда за границу во время действия правового режима военного положения, поэтому решил попасть в Польшу незаконным способом.

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"Правда, надолго в Польше он не задержался, ведь польские стражи в рамках реадмиссии передали правонарушителя пограничникам Волынского отряда. Правоохранители составили на гражданина админпротокол по ст.204-1 КУоАП, а представитель ТЦК и СП вручил военнообязанному повестку", – рассказали пограничники.

Ранее произошла еще одна похожая история.

"Протокол об административном правонарушении и повестка ждали и 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же образом незаконно добраться до Польши", – говорится в заметке.

Отмечается, что решение по обоим делам будет принимать суд. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к незаконной переправке граждан через украинско-польскую границу.

Попытки пересечения границы

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением нескольких категорий, запрещено выезжать за пределы Украины из-за действия правового режима военного положения.

Иногда мужчины прибегают к "креативным" методам, чтобы выехать за границу. Недавно пограничники рассказали о "волшебной Сергиетте". Мужчина переоделся в женщину и пытался покинуть страну с паспортом своей сестры, однако провести охранников границы ему не удалось.

Однако иногда попытки покинуть территорию Украины завершаются трагически. С начала войны в реке Тиса погибли более 25 человек, которые пытались переплыть ее, чтобы попасть за границу.

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