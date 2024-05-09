CNN отмечает, что ранее проигранные войны заставляли россиян задуматься и провести реформы.

Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну в Украине, и все это время за рубежом бытует мнение, что Россия не может проиграть. Как пишет CNN, даже сегодня, когда Украина удерживает свои позиции уже более двух лет, среди сторонников России на Западе преобладает мнение, что РФ в конечном итоге должна победить.

Однако Россия может проиграть и она должна проиграть, ради всего мира - и ради себя самой, отмечает издание.

Как пишет CNN, успех Москвы - не на поле боя, а в нашем сознании:

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"Если что-то кажется невозможным, мы не можем представить, что может произойти дальше. И поэтому даже среди сторонников Украины существует тенденция считать, что лучшим решением будет ничья. Такое мышление нереалистично".

В то же время, указывает издание, вопрос в том, кто победит и с какими последствиями.

"Если победит Россия, последствия будут ужасающими: риск более масштабной войны в Европе, большая вероятность китайской авантюры в Тихом океане, ослабление международного правового порядка в целом, вероятное распространение ядерного оружия, утрата веры в демократию", - отмечается в статье.

При этом проигрывать войны - это нормально для России. И обычно это заставляло россиян задуматься и провести реформы. Так, поражение в Крыму в 1856 году заставило самодержавие покончить с крепостным правом. Проигрыш России Японии в 1905 году привел к революции. Неудача СССР в Афганистане привела к реформам Горбачева и, соответственно, к окончанию холодной войны.

"Россия может проиграть эту войну, и должна, ради самих россиян. Победа над Россией означает не только конец бессмысленным потерям молодых жизней на Украине. Это еще и единственный шанс России стать постимперской страной, страной, где возможны реформы, где сами россияне могут быть защищены законом и иметь право голоса. Поражение в Украине - это исторический шанс России на нормальную жизнь, как скажут россияне, которые хотят демократии и верховенства закона", – отмечает CNN.

Война в Украине - мнения западных политиков

Президент Чехии Петр Павел говорит, что сейчас важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну. По его словам, пока Москва продолжает иметь хоть какую-то надежду на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Путину нужна вся Украина, и более того, "никто нас не уверяет, что он остановится на Украине". При этом он считает, что появление российских войск в Киеве стало бы серьезным дестабилизирующим фактором в Европе и неизбежно привело бы к "столкновению с другими странами, которые не приняли бы российские танки на границе".

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