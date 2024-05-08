В четверг, 9 мая, температура в Киеве снизится еще не пару градусов - ожидается самый холодный день текущей недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +5°...+8°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +13°...+14°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 5-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-756 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 мая - прогноз о Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Тернополе 9 мая ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +22°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.
В Виннице завтра будет +6°...+16°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четвергночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+11°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.
В Одессе 9 мая - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°.
В Херсоне в четвергночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+16°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°.