В частности, в Воронежской области из-за майских заморозков погибли и были сильно повреждены более 265 тысяч гектаров посевов.

Недавно Россию накрыли мощные наводнения, после чего ряд территории страны-агрессора охватили пожары. Теперь же в трех регионах ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков.

В частности, режим чрезвычайной ситуации ввели губернаторы Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. Так, глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что ударившие в начале мая заморозки привели к "катастрофическим" последствиям. По его словам, во многих хозяйствах погиб урожай.

"Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", – сказано в сообщении.

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Тем временем глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что введение режима ЧС позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

"В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от -1 до -5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае", – говорит чиновник страны-агрессора.

Кроме того, в Воронежской области из-за майских заморозков погибли и были сильно повреждены более 265 тысяч гектаров посевов. Известно, что все три региона обратятся к российскому правительству с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь.

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В Москве умерла жена депутата "Единой России" Валерия Демина. Ранее она неоднократно говорила о том, что он ее избивает. Сама Анастасия Демина также была членом правящей партии РФ.

Тем временем российские самолеты продолжают "терять" бобмы над своими же городами. Во время обстрелов Украины уже не в первый раз случается то, что россияне называют "внештатным схождением" боеприпаса. Недавно такой случай произошел в селе Воронцовка Краснодарского края.

Ранее российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на Белгородскую область.

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