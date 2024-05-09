Юлиана Корецкая опубликовала романтические фото с певцом.

Долгое время по сети ходили слухи о романе фронтмена группы "Без Обмежень", певца Сергея Танчинца, и пиарщицы Юлианы Корецкой. Менеджер группы решила прекратить все обсуждения и официально подтвердила, что она находится в отношениях с артистом.

Юлиана Корецкая на своей странице в Instagram опубликовала романтический пост, посвященный Сергею Танчинцу. Пиарщица поздравила солиста с днем рождения и призналась ему в любви. По случаю праздника девушка поделилась трогательными кадрами, чем и подтвердила роман с Танчинцем.

"Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь", - написала под фото Корецкая.

Видео дня

В "сторис" менеджер также показала фотографии с любимым и подписала их строками из песни BALSAM "Не божеволій": "Я наиграю для нас еще много веселых нот".

Реакция поклонников

"Искренне радуюсь там, где живет настоящая любовь, женщины-музы - самые прекрасные. Пусть любовь вдохновляет!"

"Какие вы прекрасные, живите, радуйтесь, любите и берегите друг друга! Когда людям кайфово друг с другом, безразлично кто что скажет"

"Не могу! Поздравляю, поздравляю, поздравляю по двум причинам"

К слову, Сергей Танчинец сам подогревал слухи о романе с менеджером "Без Обмежень". Он неоднократно публиковал романтические кадры с пиарщицей Юлианой, но никак не объяснял, в каких отношениях с девушкой.

Напомним, ранее лидер группы "Без обмежень" признался, что пьет алкоголь на концертах.

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