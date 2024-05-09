Известно, что представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш женился в декабре прошлого года.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в интервью для NV о своей жене. По его словам, она его всегда поддерживает.

"Мы очень активны, любим путешествовать. Такая динамика меня всю жизнь сопровождает. После полномасштабного вторжения - Киев, Донбасс, сейчас Воздушные силы. Я не знаю, где буду дальше, но жизнь очень динамичная. Она одна, и поэтому ее нужно прожить так, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед своими детьми, следующими поколениями. Надо ее сделать максимально насыщенной и достойной", - отметил он.

Евлаш добавил, что во время войны не нужно забывать о любви. Также он отметил, что сейчас в Украине продолжается демографический кризис, а после войны появится еще больше проблем.

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"В такие тяжелые, темные времена нужно не забывать об обычных чувствах - любви, отношениях. Все мы люди. Не важно, в форме ты или в гражданском. Все мы должны помнить о доброте, поскольку воюем со злом. Если у вас есть чувства к человеку - любите, встречайтесь, женитесь. Есть демографический кризис. Перед нами стоят очень большие вызовы. Сейчас война, и мы все думаем о победе. А после войны перед нами откроется очень много разных проблем. Последствия будут на десятилетия, я думаю. Мы должны минимизировать участие наших потомков в войне, чтобы мы уже завершили в нашем поколении ее", - считает спикер.

Он подчеркнул, что легкой победы не будет, ведь ее цена очень высока.

"Не бывает легкой победы. Война - это всегда, к сожалению, о потерях, о крови, о смерти, об инвалидности, об увечьях. Но как иначе? Если мы проиграем, наша жизнь не будет достойной", - подытожил Евлаш.

Назначение Евлаша на должность спикера Воздушных Сил ВСУ

Как писал УНИАН, в марте 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил нового спикера Воздушных сил Украины, им стал Илья Евлаш.

После того, как стало известно о назначении Евлаша, сеть всколыхнулась. Украинки засыпали его комплиментами и назвали "крашем". В то же время поклонницы расстроились, ведь как стало известно, в декабре 2023 года он женился на Яне Шкваровской. Пара вместе уже долгое время.

В свою очередь жена Евлаша прокомментировала назначение мужа на новую должность.

"Горжусь", - написала она.

В то же время сам Илья Евлаш отреагировал на сообщение своей жены смайлом в виде сердца.

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