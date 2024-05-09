Он отметил, что российские ценности очень отличаются от европейских.

Многие члены Европейского Союза из Центральной и Восточной Европы, в том числе Чехия, занимают гораздо более решительную позицию по отношению к российской агрессии, чем другие страны. Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему так произошло.

"В определенной степени да, потому что страны Центральной и Восточной Европы имеют непосредственный опыт общения с Советским Союзом и Россией. И этот опыт нельзя назвать положительным", – рассказал он в интервью ARD.

В свою очередь большинство западных стран, напротив, имеют лишь косвенный опыт общения с РФ. И они склонны воспринимать Россию как обычное европейское государство, говорит Павел.

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"В то же время Россия называет себя евроазиатской цивилизацией. Российские ценности полностью отличаются от наших. Поэтому было бы очень наивно подходить к России с позиции уступки, с позиции попытки достичь взаимовыгодного решения. По сей день Россия знает только "выиграл" и "проиграл". Другими словами: если Россия хочет добиться успеха, остальные должны проиграть. И это должно быть предупреждением для нас", – подчеркнул он.

Угроза со стороны РФ для Европы

На днях издание Financial Times со ссылкой на европейские разведслужбы заявило, что РФ "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту". Отмечается, что Москва намерена взять курс на длительный конфликт с Западом.

Так, Россия стала активнее готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории как напрямую, так и через посредников, не сильно думая о возможных жертвах среди мирного населения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что эта информация – "не новость", и наша страна также отслеживает этот вопрос.

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