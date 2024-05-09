Только на этом направлении Силы обороны Украины отбили 45 атак российских захватчиков.

Российские захватчики за прошедшие сутки бешено атаковали на Авдеевском направлении. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений", говорится в сводке.

По данным Генштаба, в общем враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В сводке отмечается, что на Купянском направлении украинскими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Также, на Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества на Луганщине.

При этом, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.

В то же время, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Кроме того, на Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Как сказано в сводке, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции украинских войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту противника", - говорится в сводке.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко высказал мнение, что российские оккупанты перешли к классической, современной, сетецентрической, бесконтактной войне. По его словам, война идет на линии фронта, но основная задача - уничтожить инфраструктуру системы управления, промышленность, транспортную систему другого государства. В частности, тот, кто первый это реализует, тот выигрывает войну. Россияне сейчас пробуют реализовать эту концепцию на практике.

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