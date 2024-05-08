Россия, возможно, не пожертвовала более крупных животных из-за опасений по поводу плохих условий в зоопарке Пхеньяна.

Россия пообещала отправить в Северную Корею орлов, питонов, попугаев и летучих мышей в потенциальной форме "зоодипломатии".

Обещанное пожертвование более 40 животных Центральному зоопарку Пхеньяна происходит на фоне углубления политических и военных связей двух стран, а Северную Корею подозревают в переправке оружия в Москву, пишет The Telegraph.

Эксперт по отношениям Северной Кореи и России Энтони Ринна сказал, что пожертвование может быть их способом "попытки отразить зоодипломатию Китая", когда Пекин одалживает своих знаменитых панд для укрепления двусторонних дипломатических связей в рамках своей глобальной программы.

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Он сказал, что Россия, возможно, не пожертвовала более крупных животных из-за опасений по поводу плохих условий в зоопарке. Когда вольер открылся в 2016 году, одной из его главных достопримечательностей была Азалия, 19-летняя шимпанзе, которую научили выкуривать пачку сигарет в день.

Хотя поставка оружия считается частью сделки в обмен на продовольствие и российский опыт, пожертвование животных интерпретируется как дипломатический жест.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

Соединенные Штаты и Южная Корея заявляют, что Пхеньян предоставил миллионы артиллерийских снарядов и десятки баллистических ракет малой дальности и пусковых установок для поддержки войны Владимира Путина на Украине. В последние месяцы США обвинили Россию в использовании баллистических ракет и пусковых установок, поставленных Северной Кореей.

Согласно последним данным Генеральной прокуратуры Украины, полученным агентством Reuters, около половины северокорейских ракет, выпущенных Россией по Украине, вышли из строя и взорвались в воздухе.

В марте 2024 года украинская прокуратура сообщила, что Россия выпустила около 50 ракет с начала войны, но изучение обломков предоставило убедительную информацию об их надежности.

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