Сегодня отмечается День уличных музыкантов и День Европы.

9 мая праздник - День уличных музыкантов, День Европы, Светлый четверг и католическое Вознесение Господне. 9 мая - 129-й день года (130-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 236 дней.

Какой сегодня праздник в Украине и в мире

9 мая праздник отмечается в разных странах - у каждого государства он свой, у некоторых общий. Предлагаем вам узнать, о каких торжествах сегодня вспоминают в разных уголках Земли:

День памяти потерянного носка, День пирожных с ирисками, День детского психического здоровья, День ночевки, День героев тыла - США.

День отца - Германия.

День памяти жертв войны в Украине - Латвия.

День освобождения Шуши, Вознесение Господне - Армения.

День памяти и почестей - Узбекистан.

9 мая в Украине отмечается День Европы - в эту дату наша страна вместе со всеми остальными европейскими государствами отмечает важный и крупный праздник.

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Важные события в истории 9 мая

1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое путешествие в Америку.

1832 - 15 вождей индейцев-семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.

1913 - На экраны Франции вышел фильм "Фантома" - первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.

1955 - ФРГ принята в НАТО.

1964 - во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнитель - Луи Армстронг с песней "Hello, Dolly".

1998 - в Бирмингеме на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Diva" победила представлявшая Израиль трансгендерная певица Дана Интернешнл.

2003 - на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel - Corsa, Astra и Vectra.

Какой сегодня церковный праздник 9 мая

Христиане 9 мая по новому стилю почитают сегодня день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, а верующие, которые встречают праздники по старому стилю, отмечают сразу несколько важных событий - Дeнь пaмяти cвятитeля Cтeфaнa Пepмcкoгo, Дeнь пaмяти пpa­вeд­нoй Глaфиpы Aмacийcкoй и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Вacилия, eпиcкoпa Aмacийcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 9 мая

Приметы, в которые поколениями верили наши предки, подсказывают, что в эту дату можно сажать горох и картошку - будет хороший урожай. Также стоит 9 мая сходить в баню или принять горячую ванну, чтобы на будущий год зарядиться здоровьем.

Народные приметы о погоде 9 мая:

одуванчик пушистый - скоро похолодает;

идет дождь - урожай будет богатым;

солнечный день - наступит жара;

галки прыгают по деревьям - ночью ударят морозы.

Категорически запрещено 9 мая ругать мужчин или повышать на них голос. Согласно поверьям, тот, кто нарушит это правило, будет страдать весь год. Не нужно в эту дату гадать на судьбу, иначе вас одолеют болезни. Жениться или свататься 9 мая - к скорому расставанию.

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