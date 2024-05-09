9 мая праздник - День уличных музыкантов, День Европы, Светлый четверг и католическое Вознесение Господне. 9 мая - 129-й день года (130-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 236 дней.
- Какой сегодня праздник в Украине и в мире
- Важные события в истории 9 мая
- Какой сегодня церковный праздник 9 мая
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 9 мая
Какой сегодня праздник в Украине и в мире
9 мая праздник отмечается в разных странах - у каждого государства он свой, у некоторых общий. Предлагаем вам узнать, о каких торжествах сегодня вспоминают в разных уголках Земли:
- День памяти потерянного носка, День пирожных с ирисками, День детского психического здоровья, День ночевки, День героев тыла - США.
- День отца - Германия.
- День памяти жертв войны в Украине - Латвия.
- День освобождения Шуши, Вознесение Господне - Армения.
- День памяти и почестей - Узбекистан.
9 мая в Украине отмечается День Европы - в эту дату наша страна вместе со всеми остальными европейскими государствами отмечает важный и крупный праздник.
Важные события в истории 9 мая
- 1502 - Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое путешествие в Америку.
- 1832 - 15 вождей индейцев-семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.
- 1913 - На экраны Франции вышел фильм "Фантома" - первая в длинном ряду экранизация похождений зловещего преступника.
- 1955 - ФРГ принята в НАТО.
- 1964 - во главе американского хит-парада оказался джазовый исполнитель - Луи Армстронг с песней "Hello, Dolly".
- 1998 - в Бирмингеме на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Diva" победила представлявшая Израиль трансгендерная певица Дана Интернешнл.
- 2003 - на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel - Corsa, Astra и Vectra.
Какой сегодня церковный праздник 9 мая
Христиане 9 мая по новому стилю почитают сегодня день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, а верующие, которые встречают праздники по старому стилю, отмечают сразу несколько важных событий - Дeнь пaмяти cвятитeля Cтeфaнa Пepмcкoгo, Дeнь пaмяти пpaвeднoй Глaфиpы Aмacийcкoй и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Вacилия, eпиcкoпa Aмacийcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 9 мая
Приметы, в которые поколениями верили наши предки, подсказывают, что в эту дату можно сажать горох и картошку - будет хороший урожай. Также стоит 9 мая сходить в баню или принять горячую ванну, чтобы на будущий год зарядиться здоровьем.
Народные приметы о погоде 9 мая:
- одуванчик пушистый - скоро похолодает;
- идет дождь - урожай будет богатым;
- солнечный день - наступит жара;
- галки прыгают по деревьям - ночью ударят морозы.
Категорически запрещено 9 мая ругать мужчин или повышать на них голос. Согласно поверьям, тот, кто нарушит это правило, будет страдать весь год. Не нужно в эту дату гадать на судьбу, иначе вас одолеют болезни. Жениться или свататься 9 мая - к скорому расставанию.