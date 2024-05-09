Белый дом пытается замедлить развитие Пекином передовых технологий, которые можно использовать для военных целей.

Администрация президента США Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите искусственного интеллекта США от Китая и России с предварительными планами установить ограждения вокруг самых совершенных моделей искусственного интеллекта, основного программного обеспечения систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Министерство торговли США рассматривает "новый нормативный толчок" для ограничения экспорта закрытых моделей искусственного интеллекта, чье программное обеспечение и данные, на которых оно обучается, хранятся в тайне.

"Эти меры дополнят ряд действий, предпринятых за последние два года, чтобы заблокировать экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. США пытаются замедлить развитие Пекином передовых технологий, которые можно использовать для военных целей", - говорится в статье. Видео дня

Издание поясняет, что сейчас ничто не останавливает американских гигантов в сфере искусственного интеллекта, таких как Microsoft, Alphabet или Google DeepMind, которые разработали одни из самых мощных моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, продать их практически любому человеку в мире без государственного контроля.

"Исследователи из государственного и частного сектора обеспокоены тем, что противники США могут использовать модели, которые анализируют огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и создания контента, для проведения агрессивных кибератак или даже для создания мощного биологического оружия", - подчеркивает СМИ.

Отношения США с Китаем - последние новости

В апреле Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов. Пекин считает, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.

До этого США ввели ограничения на экспорт в Китай чипов ИИ. Это касается также техники, которая имеет запрещенные детали.

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