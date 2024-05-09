Силы обороны Украины за минувшие сутки отправили 1300 российских захватчиков в ад. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2024 года ориентировочно составили около 478 тыс 730 человек
Также превращено в металлолом немало вражеской техники:
- 11 танков
- 35 боевых бронированных машин
- 23 артиллерийские системы
- 1 РСЗО
- 1 средство ПВО
- 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 8 единиц специальной техники.
Кроме того, уничтожено 47 БПЛА оперативно-тактического уровня и 41 крылатую ракету.
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Как сообщал УНИАН, по данным военного эксперта Олега Жданова, на нескольких направлениях фронта в Украине ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, остановив продвижение российских войск. По его словам, тенденция идет к снижению боевой активности на всей линии фронта. Жданов отметил, что на Бахмутском направлении - стабилизация фронта, на Авдеевском направлении - ВСУ остановили продвижение российских войск, на Купянском направлении - фронт стабилизирован и на сегодняшний день противник там остановлен.