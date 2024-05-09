Также было уничтожено 355 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы и 11 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отправили 1300 российских захватчиков в ад. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2024 года ориентировочно составили около 478 тыс 730 человек

Также превращено в металлолом немало вражеской техники:

Видео дня

11 танков

35 боевых бронированных машин

23 артиллерийские системы

1 РСЗО

1 средство ПВО

69 единиц автомобильной техники и автоцистерн

8 единиц специальной техники.

Кроме того, уничтожено 47 БПЛА оперативно-тактического уровня и 41 крылатую ракету.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным военного эксперта Олега Жданова, на нескольких направлениях фронта в Украине ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, остановив продвижение российских войск. По его словам, тенденция идет к снижению боевой активности на всей линии фронта. Жданов отметил, что на Бахмутском направлении - стабилизация фронта, на Авдеевском направлении - ВСУ остановили продвижение российских войск, на Купянском направлении - фронт стабилизирован и на сегодняшний день противник там остановлен.

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