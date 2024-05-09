За сутки уничтожено более 70 оккупантов в районе населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Нетайлово.

Город Красногоровка в Донецкой области находится под полным украинским контролем. Об этом офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал в эфире информационного марафона.

Он опроверг информацию российских пропагандистских ресурсов в интернете, что Красногоровка якобы захвачена.

"Никакой серой зоны. Красногоровка под нашим контролем. Единственное, что у них некоторая группа забежала на завод на востоке этого населенного пункта, но мы очень умело и оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы. За сутки уничтожено более 70 оккупантов в районе населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Нетайлово", - подчеркнул Цехоцкий.

Видео дня

Он сказал, что на северо-востоке города оккупантам удалось забежать в одно здание, но они были ликвидированы.

По его словам, на всей линии фронта средняя статистика свидетельствует, что за день удается уничтожить более тысячи оккупантов.

Он считает, что на 9 мая, на эту сакральную дату для россиян, количество уничтоженных захватчиков будет гораздо больше тысячи.

В то же время, Цехоцкий сказал, что ситуация на поле боя очень напряженная. Оккупанты за минувшие сутки только в направлении 59-й бригады совершили 11 штурмовых действий.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

Цехоцкий отмечал, что оккупанты на Авдеевском и Новопавловском направлениях круглосуточно пытаются штурмовать и продвигаться. Но Силы обороны держат линию фронта, враг уничтожается, существенных успехов у него нет

Вас также могут заинтересовать новости: