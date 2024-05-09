По его словам, существует много параллелей между истоками Второй мировой войны и войной в Украине.

На протяжении всей войны в Украине Запад был очень осторожен в своей поддержке. Но если бы помощь была предоставлена раньше, ситуация могла бы быть другой, считает президент Чехии Петр Павел в интервью ARD.

"Я бы не сказал, что он (Запад) потерял надежду, но на протяжении всей войны в Украине Запад был очень осторожен в своей поддержке. С самого начала он стремился не допустить эскалации конфликта. Каждый новый этап долго обсуждался, прежде чем он был окончательно реализован. Если бы мы пропустили этот период обсуждений и оценки рисков, Украина получила бы эту помощь на несколько месяцев, а может быть, и лет раньше, и ситуация могла бы быть иной. Мы должны извлечь уроки из прошлого и предоставить помощь сейчас в максимально возможном объеме и как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшую потерю Украиной территорий и человеческих жизней", – подчеркнул он.

По словам чешского президента, стоит помнить, как возникают войны, потому что существует много параллелей между истоками Второй мировой войны и войной в Украине. Он вспомнил о примере Чехословакии, где немецкое меньшинство в приграничных районах послужило "предлогом" для гитлеровского вторжения. В случае с Россией и Украиной "предлогом" назвали "русскоязычное меньшинство" на востоке.

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"И так же, как мы недавно повели себя с Россией, мы не хотели признать, что Гитлер действительно мог начать войну такого масштаба. Западные союзники Чехословакии в то время считали, что смогут спасти мир, пойдя на уступки Гитлеру. И как же они ошибались! И сегодня многие люди склонны говорить: "Давайте уступим Путину, отдадим ему кусок Украины, и война закончится, и наступит мир". Возможно, нам стоит взглянуть на историю и извлечь из нее уроки для сегодняшнего дня", – резюмировал он.

Война в Украине: другие заявления западных лидеров

Президент Чехии Петр Павел говорит, что сейчас важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну. По его словам, пока Москва продолжает иметь хоть какую-то надежду на успех, у нее нет никаких оснований вести мирные переговоры.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Путину нужна вся Украина, и более того, "никто нас не уверяет, что он остановится на Украине". При этом он считает, что появление российских войск в Киеве стало бы серьезным дестабилизирующим фактором в Европе и неизбежно привело бы к "столкновению с другими странами, которые не приняли бы российские танки на границе".

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