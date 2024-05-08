По словам Назара Волошина, россияне прорвались в город, но ВСУ заблокировали штурмовые группы.

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, сообщает "Армия Inform".

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - сказал военный.

Он добавил, что сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

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"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку, и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - отметил спикер.

Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.

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Оккупанты в очередной раз "захватили" завод в Красногоровке. Российские штурмовики, которые успели зайти и спрятаться на территории огнеупорного завода, находятся под огневым контролем ВСУ.

В частности, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг, что город взят врагом, и подчеркнул, что террористы на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.

Военный отметил, что враг не оставляет попыток штурмовать населенный пункт небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки россиян зайти в город.

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