Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, сообщает "Армия Inform".
"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - сказал военный.
Он добавил, что сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку, и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - отметил спикер.
Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.
"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.
Бои за Красногоровку - последние новости
Оккупанты в очередной раз "захватили" завод в Красногоровке. Российские штурмовики, которые успели зайти и спрятаться на территории огнеупорного завода, находятся под огневым контролем ВСУ.
В частности, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг, что город взят врагом, и подчеркнул, что террористы на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.
Военный отметил, что враг не оставляет попыток штурмовать населенный пункт небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки россиян зайти в город.
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