Человечество до сих пор делает слишком мало для защиты климата, поэтому последствия вскоре почувствуют все.

К концу текущего века средняя глобальная температура значительно превысит критические показатели, что повлечет катастрофические последствия для человечества и планеты в целом. Об этом пишет британское издание The Guardian на основании опроса сотни ведущих климатологов мира.

Почти 80% респондентов, все из авторитетной Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), предполагают, что глобальная температура к концу века превысит доиндустриальные показатели минимум на 2,5C, половина считают, что превышение составит 3C. И лишь 6% считают, что температура вырастет всего на 1,5C - показатель, который международное экспертное сообщество уже сейчас считает критическим.

Многие из опрошенных ученых представляют "полудистопическое" будущее с голодом, конфликтами и массовой миграцией, вызванными волнами жары, лесными пожарами, наводнениями и штормами, интенсивность и частота которых значительно превышает те, что уже были.

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Многочисленные эксперты сказали, что они чувствуют безнадежность, разъяренность и страх из-за бездействия правительств, несмотря на предоставленные четкие научные доказательства.

"Я считаю, что в течение следующих пяти лет нас ждет серьезное общественное разрушение. Будет потрясение от одного экстремального события вслед за другим экстремальным событием, производство пищи будет нарушено. Я не могу испытывать еще большего отчаяния относительно будущего", - сказала Гретта Пекл из Университета Тасмании.

Питер Кокс из Университета Эксетера (Великобритания) отмечает, что изменение климата не наступит внезапно при пересечении критической отметки (1,5C выше доиндустриального уровня). По его словам, эти изменения уже постепенно происходят, и они не остановятся, а будут нарастать после пересечения отметки.

Натали Хилми из Научного центра Монако, которая ожидает повышения температуры на 3C, убеждена, что удержать температуру ниже отметки в 1,5C уже просто невозможно.

Эксперты заявили, что сейчас решающее значение имеет масштабная подготовка к защите людей от надвигающейся климатической катастрофы.

Климатические проблемы: последние новости

Как писал УНИАН, лесные пожары в Сибири убивают десятки тысяч китайцев и японцев каждый год. Экономический ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов в год.

Также мы рассказывали, что пылевые бури становятся более частыми в Европе, и дальше ситуация будет только ухудшаться. Единственный, кто сейчас реализует действенную стратегию предотвращения пылевых бурь - это Китай.

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