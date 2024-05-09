Адвокаты отмечают, что в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не обосновано наличие в данном случае обоснованного подозрения.

8 мая бизнесмену Игорю Коломойскому, которого девять месяцев держат в СИЗО, сообщили о подозрении, где он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал, что якобы произошло 21 год назад (!) в Крыму. Адвокаты бизнесмена выступают против применения меры пресечения в виде содержания под стражей и называют дело абсурдным.

В заявлении адвокатов, которое есть в распоряжении УНИАН, говорится о том, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения.

Адвокаты напомнили, что уголовные производства о причастности Коломойского И.В. к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в деяниях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием события уголовного преступления.

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"06.04.2015 года постановлением Апелляционного суда Днепропетровской области апелляционную жалобу прокурора оставлено без удовлетворения, а постановление Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска от 27 марта 2015 года - без изменений.

В этом ключе обращаем внимание, что постановление прокурора от 22.12.2005, которым отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Коломойского И.В. от 14.09.2005 года, на которое ссылается сторона обвинения, является юридически ничтожным, поскольку постановление от 14.09.2005 года было на тот момент изменено постановлением Бабушкинского районного суда города Днепропетровска от 09.11.2005.

Юридическая ничтожность данного постановления объясняется тем, что в соответствии с п.11 ч.1 ст. 6 действующей на тот момент редакции УПК Украины уголовное дело не может быть возбуждено в отношении лица, о котором есть неотмененное постановление органа дознания, следователя, прокурора о закрытии дела по тому же обвинению", - говорится в заявлении.

Адвокаты отмечают, что в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не обосновано наличие в данном случае обоснованного подозрения. Отмечается, что в данном случае в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не доказано ни наличия обоснованного подозрения, ни одного из рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины.

Они подчеркивают, что согласно ч.2 ст.9 УПК Украины прокурор, руководитель органа досудебного расследования, следователь обязаны всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, выявить как те обстоятельства, которые разоблачают, так и те, которые оправдывают подозреваемого, обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание, предоставить им надлежащую правовую оценку и обеспечить принятие законных и беспристрастных процессуальных решений.

"Считаем, что сторона обвинения в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не придерживалась определенных в УПК Украины принципов законности и обоснованности, а также должным образом не обосновала ни обоснованности подозрения, ни определенных в ст.177 УПК Украины рисков", - говорят адвокаты.

Впрочем, абсолютная недоказанность наличия в действиях Коломойского И.В. признаков состава инкриминируемых уголовных преступлений подтверждается следующим, отмечает защита бизнесмена.

"Согласно ч.4 ст.27 Уголовного кодекса Украины подстрекателем является лицо, которое уговорами, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склонило другого соучастника к совершению уголовного преступления.

Вместе с тем, ни в ходатайстве об избрании меры пресечения, ни в приложенных к нему томах не содержится ни одного доказательства, которое бы подтверждало наличие в действиях Подозреваемого каких-либо признаков инкриминируемого уголовного преступления", - говорится в заявлении адвокатов.

В частности, в материалах ходатайства нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало предоставление Подозреваемым каких-либо указаний, поручений, которые составляют объективную сторону соответствующего уголовного преступления, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

"Согласно ч.5 ст.95 УПК Украины следует отметить, что лицо дает показания относительно фактов, которые оно воспринимало лично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Зато ни один из свидетелей лично не находился во время и в месте, где происходило, по мнению стороны обвинения, предоставление Коломойским И.В. указания на совершение преступления. Их суждения об обстоятельствах дела основываются исключительно на их субъективных предположениях", - обратили внимание адвокаты бизнесмена.

По словам адвокатов, показания свидетелей, ранее осужденных, основаны сугубо на их субъективных мнениях об отношениях между другими лицами - Коломойским И.В. и другими. Приведенное не может считаться показаниями в понимании УПК Украины.

"Приведенное свидетельствует об отсутствии в действиях Коломойского И.В. состава уголовных преступлений, в совершении которых ему сообщено о подозрении, а следовательно и о полной необоснованности самого подозрения. Следовательно, открытие по тем же якобы деяниям новых уголовных производств является незаконной уже как минимум третьей попыткой органов досудебного расследования в рамках уголовных производств исследовать одни и те же правоотношения", - отмечают юристы.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому И.В. действия по якобы подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 03 по 07 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины истек еще 08.07.2018 года - то есть почти 6 лет спустя.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не грозит наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного преступления", - убеждены адвокаты.

"Обращаем внимание, в уголовном производстве 72023000410000034 от 11.08.2023 (дело, которое расследует БЭБ) Коломойскому И.В. только сообщено о подозрении, его вина в совершении этих деяний приговором суда не установлена, а указанное уголовное производство находится на стадии досудебного расследования.

Более того, в соответствии с выпиской из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости" Коломойский Игорь Валерьевич неснятой и непогашенной судимости не имеет", - отмечают адвокаты.

По словам защиты бизнесмена, поскольку сейчас к Коломойскому И.В. уже применена самая жесткая из предусмотренных УПК Украины мера пресечения - содержание под стражей, с абсолютно рекордным в истории Украины размером залога - 1 968 200 000 грн., то любые определенные в ходатайстве об избрании меры пресечения риски объективно отсутствуют.

"Подчеркиваем, что на дату рассмотрения данного ходатайства об избрании меры пресечения Подозреваемый содержится под стражей в Отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины, который находится по адресу: г. Киев, пер. Киев, переулок Аскольдов, д. 3А, поэтому в настоящее время утверждаемые прокурором риски в любом случае нивелируются этими обстоятельствами", - говорится в заявлении адвокатов.

А также, что "В соответствии со ст. 177 УПК Украины, что полностью соответствует требованиям ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод основанием для применения меры пресечения является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления, а также наличие рисков того, что лицо может:

скрываться от органов досудебного расследования и/или суда;

уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления;

незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве;

препятствовать уголовному производству иным образом;

совершить другое уголовное правонарушение или продолжить уголовное правонарушение, в котором подозревается, обвиняется".

Кроме того, состояние здоровья Коломойского И.В. не совместимо с пребыванием под стражей и требует оказания постоянной специализированной медицинской помощи, напомнили адвокаты.