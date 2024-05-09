Каждый беспилотный разведчик стоит 100 тыс. долларов, отметил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Российские беспилотные разведчики, которые агрессор применяет ежедневно в невероятном количестве, ищут уязвимые объекты критической инфраструктуры и возможные места скопления ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. В частности, во время его включения на Николаевщине была объявлена воздушная тревога и, по предварительным данным, речь шла о разведывательном дроне россиян.

По его словам, захватчики ежедневно применяют очень большое количество разведывательных БПЛА, чтобы найти важные, на их взгляд, "точки" для поражения. "Они это делают, чтобы выявить возможные места скопления Вооруженных сил Украины с последующим нанесением огневого поражения. Так же они ищут уязвимые объекты гражданской инфраструктуры, в первую очередь, критической инфраструктуры. Именно с такой целью они находятся в воздухе", - рассказал Плетенчук.

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Он добавил, что каждый день украинская ПВО сбивает по несколько таких единиц. Как добавил военный, несмотря на то, что каждый дрон стоит в районе 100 тыс. долларов и больше, россияне их не перестают массово использовать.

"Вопрос даже не в количестве дронов-разведчиков, а в количестве вылетов, а количество вылетов, как правило, превышает полторы сотни (за сутки, - УНИАН) в нашей зоне ответственности. По ним постоянно работает наше ПВО - иногда это - сбивание, иногда - техническое противодействие, и в этом происходит работа и работа эта - успешная", - подчеркнул Плетенчук.

По данным Сил обороны юга, 7 апреля в зоне их ответственности было зафиксировано пролет 175 разведывательных БПЛА противника.

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Как сообщал УНИАН, недавно Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские военные сейчас не используют логистические мощности Крымского моста в полном объеме. Противник волнуется по поводу того, что мост может не выдержать.

По данным СБУ, после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре, дальнейшая эксплуатация железной дороги (пролегающей по путепроводу) в полном объеме фактически невозможна. По словам Плетенчука, конструкция путепровода может не выдержать нагрузки из-за полученных ранее повреждений.

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