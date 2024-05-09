По словам специалистов, важно подготовиться ко сну ночью в течение дня.

Во время жары, а особенно летом, очень сложно заснуть. Часто нельзя найти удобное положение или же прохладный бок. Специалисты объяснили для The Telegraph, почему так трудно заснуть в жару и что с этим можно сделать.

По словам доктора, соучредителя и клинического директора приложения Sleep School Гая Медоуза, температура является очень важным аспектом для засыпания.

"Температура нашего тела играет важную роль в регуляции сна. В начале ночи снижение температуры на 1 градус необходимо, чтобы помочь вам заснуть. Именно это снижение в сочетании с наступлением темноты информирует внутренние часы организма о том, что ночь началась. Это запускает высвобождение гормона сна мелатонина, который помогает заснуть. Мы лучше спим в прохладной комнате, по сравнению с теплой, а идеальной температурой считается 16-17 градусов", - объяснил Медоуз. Видео дня

Известно, что люди имеют разную чувствительность к температуре, при которой они могут спать, ведь те, кто живут в теплых странах, будут более привычными к жаре, чем те, кто живет в холодных краях. Также маленьким детям и пожилым людям, как правило, нужно несколько теплые условия для сна.

Как заснуть в жару

"Чтобы хорошо спать в жару, нужно овладеть искусством контролировать то, что вы можете изменить, и принимать то, что вы не можете. Существует много практических мер, которые можно принять, чтобы сохранить прохладу во время жары, и которые будут способствовать лучшему сну. Однако иногда лучшим подходом может быть просто принятие ситуации", - посоветовал доктор Медоуз.

По его словам, если вы будете разочарованы и беспокойны из-за жары, то это лишь заставляет ваше тело вырабатывать еще больше тепла. Лучше сохранять спокойствие, лежать неподвижно и принимать тепло.

Медоуз советует попробовать сосредоточить свое внимание на дискомфорте и описать то, что вы чувствуете. К примеру:

"Я чувствую жар и пот на лице, шее и спине".

"Научившись менять свое отношение к жаре, вы сможете ослабить ее влияние и улучшить сон", - добавил специалист.

Подготовьтесь к прохладному сну

Если в течение дня держать шторы закрытыми, то ваша спальня не будет так сильно нагреваться, благодаря чему вы быстрее заснете ночью. Также стоит избегать позднего ужина.

"Употребление пищи перед сном повышает температуру тела, что затрудняет засыпание. Для лучшего ночного сна оставляйте не менее двух часов между едой и сном - и ограничьте употребление алкоголя", - подчеркнул доктор Медоуз.

Надевайте хлопковую пижаму или спите голышом

"Если вы носите одежду из натуральных волокон, таких как хлопок, то ночью вам будет прохладнее, чем если бы вы были голые, потому что хлопок отводит пот от вашей кожи", - отметила доктор Аланна Хейр, сотрудник Национальной службы здравоохранения и частный консультант по сну в Королевской больнице Бромптона.

По ее словам, любая искусственная или синтетическая одежда будет удерживать тепло возле вашей кожи. Это касается и постельного белья.

"Поэтому если бы у меня был выбор между хлопком и обнаженной кожей, я бы выбрала хлопок. Но если вы выбираете между искусственными волокнами и обнаженностью, выбирайте обнаженность", - добавила Аланна Хейр.

Создайте прохладу

"Спите с открытым окном или включайте вентилятор ночью, чтобы создать дополнительный ветерок в вашей спальне", - отметил доктор Медоуз.

Также можно поставить между собой и вентилятором бутылку с замороженной водой, чтобы охладить воздух, который идет на вас.

Возьмите бутылку или грелку с холодной водой

"Просто наполните грелку холодной водой и подержите ее в холодильнике или морозильной камере несколько часов перед сном - если у вас очень жаркий сон, можете оставить ее там немного дольше. Затем прижмите пакет со льдом к себе под одеялом или оставьте его, чтобы он охладил кровать перед тем, как запрыгнуть в неё - это один из лучших способов сохранить прохладу ночью", - посоветовала эксперт по сну Крис Таттерсолл.

Другие интересности на тему сна

Как писал УНИАН, новое исследование показало, что есть 4 типа сна. Такой эксперимент длился в течение 10 лет. В течение этого времени каждый участник предоставлял ученым информацию о себе с такими аспектами, как продолжительность сна, удовлетворенность им, регулярность пробуждений и другие.

Также эксперт рассказала, что делать, если после еды хочется спать. Биолог-нутрициолог из штата Калифорния Кристофер Родс объяснила, что такое ощущение может быть не только в обед, а даже после утренних или вечерних перекусов.

"Часто такие небольшие перекусы не соответствуют порогу насыщения нашего организма. Это означает - даже если пища поступает, ее биологически недостаточно, чтобы мы чувствовали себя менее голодными", - отметила Родс.

Вас также могут заинтересовать новости: