Настя Каменских впервые за долгое время публично обратилась к Потапу

Она поздравила его с днем рождения.

Сегодня, 8 мая, рэпер и продюсер Потап отмечает свой день рождения. В первую очередь его нежно поздравила супруга - певица Настя Каменских.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала романтическое фото с Алексеем Потапенко, на котором ее лица не видно, зато видно руку, которую она ласково прижала к его щеке.

Потап, в свою очередь, положил руку на руку Насти и мило улыбнулся в камеру.

Видео дня

"С днем рождения, моя любовь", - подписала снимок Каменских, несмотря на то, что вокруг пары ходило много слухов об их разводе.

Однако ни Потап, ни Настя никак не комментируют свои отношения. Лишь изредка они "появляются" в соцсетях друг друга.

Как отреагировали поклонники

"Счастья вам и мира, две творческие души"

"С днем рождения, Алексей! Желаю вам вдохновения, гармонии и много классных проектов. Спасибо вам за ваше творчество"

"Как это мило"

"Леша, поздравляю"

Напомним, ранее Потап нежно поздравил Настю Каменских с днем рождения. Он сказал, что гордится ею.

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