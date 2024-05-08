Настя Каменских впервые за долгое время публично обратилась к Потапу

Сегодня, 8 мая, рэпер и продюсер Потап отмечает свой день рождения. В первую очередь его нежно поздравила супруга - певица Настя Каменских.
На своей странице в Instagram артистка обнародовала романтическое фото с Алексеем Потапенко, на котором ее лица не видно, зато видно руку, которую она ласково прижала к его щеке.
Потап, в свою очередь, положил руку на руку Насти и мило улыбнулся в камеру.
"С днем рождения, моя любовь", - подписала снимок Каменских, несмотря на то, что вокруг пары ходило много слухов об их разводе.
Однако ни Потап, ни Настя никак не комментируют свои отношения. Лишь изредка они "появляются" в соцсетях друг друга.
Как отреагировали поклонники
- "Счастья вам и мира, две творческие души"
- "С днем рождения, Алексей! Желаю вам вдохновения, гармонии и много классных проектов. Спасибо вам за ваше творчество"
- "Как это мило"
- "Леша, поздравляю"
Напомним, ранее Потап нежно поздравил Настю Каменских с днем рождения. Он сказал, что гордится ею.