По словам Катарины Матерновой, прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС невозможно.

Сейчас прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС - это то же самое, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний. При этом озвученная главой Европейского совета Шарлем Мишелем дата 2030 год - вполне реальная. Об этом в интервью 24 Каналу сказала посол ЕС в Украине Катерина Матернова.

По ее словам, конечно, война имеет большое влияние на евроинтеграцию Украины, "так же как и прогресс в отношении реформ".

"Но я думаю, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная", - сказала дипломат. Видео дня

Она подчеркнула, что "Украина движется в правильном направлении, и я думаю, что в июне официально начнутся переговоры".

"Если взглянуть на процесс расширения, то, что для этого нужно, и уровень консенсуса, необходимый со стороны ЕС, то движение Украины - очень быстрое. ... 4 дня после полномасштабного вторжения, а Украина уже подала запрос на вступление, очень быстро дала ответы на этот огромный бюрократический опросник. За три месяца спустя получила статус кандидата, а уже в декабре прошлого года получила зеленый свет на переговоры о вступлении от европейских лидеров", - говорит Матернова.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

На днях президент Польши Анджей Дуда назвал приоритет в председательстве Польши в Евросоюзе. По его словам, необходимо поддерживать процесс вступления в Евросоюз Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Также УНИАН сообщал, что стало известно о "джентельменском соглашении" между Украиной и ЕС. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в июне должна быть утверждена переговорная рамка об организационных аспектах ведения переговоров.

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