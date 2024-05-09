Ведущий рассказал, что будет делать, если получит повестку.

Популярный украинский ведущий, актер Женя Янович откровенно высказался о службе в рядах ВСУ и ответил, готов ли стать на защиту страны. Он также назвал известного певца, который стал для него моральным авторитетом.

Женя Янович вспомнил о законе о мобилизации, согласно которому каждый гражданин должен пойти в ТЦК и обновить свои данные. Актер ответил, что будет делать в случае получения повестки.

По его словам, он готов отправиться на фронт и помогать государству там. Янович говорит, что, сколько бы он ни делал в тылу, у него остается ощущение, что этого недостаточно:

Если получится так, что мне будет вручена повестка, все, я готов идти и туда. Потому что сколько бы ты ни делал, все равно остается ощущение, что ты "недо". Больше всего, что ты можешь отдать - это поставить на чашу весов свою жизнь и пойти защищать в прямом смысле.

Женя подчеркнул, что его работа в тылу является важной и он помогает бойцам на передовой, однако он чувствует вину за то, что не находится на фронте.

Одним из тех, перед кем Яновичу стыдно, является рэпер и военный Yarmak. Как поделился актер, каждый раз он чувствует себя некомфортно, потому что понимает, что военный борется с врагом на востоке, а шоумен в это время находится в относительно безопасном месте. Шоумен и исполнитель давние друзья, и Женя подчеркивает, что именно Yarmak стал для него примером для подражания.

"Он для меня огромный моральный авторитет. Я ему говорю, что мне бывает стыдно конкретно перед ним. У нас любят говорить: "А почему я?", а вы попробуйте себе задать вопрос: "А почему не я?" - подчеркнул Янович.

Напомним, ранее Женя Янович впервые назвал причину расставания с экс-возлюбленной.

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