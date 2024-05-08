По его словам, Украина потеряла много времени, тянула с мобилизацией, а враг готовился к новому наступлению.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что сейчас на фронте действительно едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны. Об этом он написал в Telegram.

"В 2022 году мы увидели несовременную российскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся", – отметил Жорин.

Военный отметил, что пишет это не для того, чтобы вызвать панические настроения, потому что уверен, что со всем этим украинцы могут справиться.

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"По крайней мере военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась", – подчеркнул Жорин.

Война в Украине: это стоит знать

Ранее Максим Жорин отметил, что украинское войско нуждается в людях. Он подчеркнул, что очень важно работать над репутацией армии, здоровой пропагандой, социальными программами, мотивировать людей защищать Украину от врага.

По его словам, "когда сложная ситуация, когда на карту поставлено будущее всего государства и нации", мотивация должна быть как положительной, так и отрицательной.

Эксперты же говорят, что май и июнь для украинцев будут очень тяжелыми и очень критическими, и поэтому для нас просто жизненно необходимо устоять и стабилизировать нашу линию обороны. Если темпы поступления западного вооружения будут высокими, если союзники будут выполнять все взятые на себя обязательства, то Силы обороны Украины смогут, если выдержат эти два месяца, где-то в середине лета стабилизировать линию фронта.

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