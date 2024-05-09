Си Цзиньпин может рассчитывать на теплый прием в стране, поскольку Венгрия является важным партнером КНР в области торговли и инвестиций.

Глава КНР Си Цзиньпин сегодня находится с визитом в Венгрии, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Как пишет Reuters, на повестке дня - война в Украине и инфраструктурные проекты.

Орбан встретил китайского лидера вечером 8 мая в аєропорту, разместив фото в Twitter.

Как отмечает Reuters, Си Цзиньпин может рассчитывать на теплый прием в стране, поскольку Венгрия является важным партнером КНР в области торговли и инвестиций, в отличие от других стран ЕС, которые рассматривают возможность диверсификации и уменьшения зависимости от Китая.

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"У нас сложились глубокие дружеские отношения с венгерскими политиками, а Венгрия является целью номер один в центрально-восточном европейском регионе для китайских инвестиций", - написал Си в проправительственной венгерской газете Magyar Nemzet.

Кроме того, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Украина будет занимать важное место в повестке дня переговоров в Будапеште.

Ожидается, что Венгрия и Китай также подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать крупномасштабный инфраструктурный проект в рамках масштабного китайского проекта "Пояс и путь".

Орбан начал работать над сближением своей страны с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году. Сейчас один из крупнейших инвесторов, компания CATL, строит завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 миллиарда евро в Дебрецене, а китайский производитель электромобилей BYD в конце прошлого года объявил о строительстве своего первого европейского завода в южном Сегеде.

Турне Си Цзиньпина по Европе

Ранее УНИАН писал, что впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию.

Остановки, выбранные лидером Китая, вполне объяснимы, если смотреть с точки зрения Пекина. По стратегическим и экономическим причинам Китай очень хочет нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания Запада.

Также во время визита во Францию Си резко отреагировал на критику его страны за тесные отношения с Россией во время войны в Украине. Он, в частности, заявил, что "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

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