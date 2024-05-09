Во время войны противники уже показали свои новейшие средства поражения, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики на нашей территории, в частности, могут устроить диверсии на железной дороге, мостах и заводах.

Противники "могут прибегнуть к террору, а также даже где-то применить небольшое химическое оружие - здесь у них еще есть плоскость для маневра", приводит словам полковника запаса Вооруженных сил Украины, военного эксперта Петра Черника "24 Канал".

Собеседник добавил, что оккупанты уже показали свои новейшие средства поражения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и Х-69. "То же самое касается новейшей ракеты морского базирования 3M22 "Циркон", которую Россия, наверное, сумела интегрировать в пусковую сухопутную установку "Бастион", - отметил офицер запаса.

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Россияне часто терроризируют украинцев дроновыми атаками, а также периодически осуществляют массированные ракетные удары. В частности, в ночь на 9 мая противники с временно оккупированного Крыма запустили по украинской земле 20 беспилотников-камикадзе. Захватчики в Николаевской области попали в Дом культуры, начался пожар.

Утром 8 мая противники осуществили по Украине комбинированный удар - запустили 21 ударный дрон и 55 ракет различных типов. Сообщалось, что есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

По мнению бригадного генерала армии США в отставке, бывшего помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Марка Киммита, для того, чтобы "обуздать" россиян в Украине, западным государствам надо изменить подход к оказанию помощи Киеву.

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