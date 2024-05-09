На оборонной выставке Defense Services Asia 2024 китайская компания Poly Technologies показала проект беспилотного корабля A2000. Об этом пишет портал Janes, передает Defense Express.
Корабль будет иметь полное водозамещение 280 т, а длина корпуса составит 45 м. В состав силовой установки войдут два дизельных двигателя, с помощью которых A2000 сможет развивать скорость до 35 узлов.
Более интересным является выбор вооружения. Предполагается, что корабль будет нести, в частности, восемь зенитных ракет в вертикальной пусковой установке, которая расположена в центральной части корпуса. Также он получит 24 пусковые установки под дроны-камикадзе: их разместят в боковой части корабля.
Китайцы утверждают, что морской дрон сможет выполнять как ударные, так и разведывательные функции (в частности, с помощью БпЛА), а его конструкция позволит быть "невидимкой" для вражеских радиолокационных станций.
Отметим, что это не первая подобная разработка со стороны КНР, однако ранее китайцы говорили преимущественно о морских беспилотниках меньших размеров и с меньшим количеством вооружения. Также подобные разработки есть у США: речь, в частности, о морском дроне Sea Hunter, который также существенно меньше A2000.
Беспилотный флот Украины
В последнее время внимание всего мира приковано к украинским морским беспилотникам, что обусловлено их высокой эффективностью против российских кораблей. В частности, именно с помощью таких дронов Украина потопила новейший российский корабль "Сергей Котов".
А недавно появились кадры модернизированной версии украинского безэкипажного катера, на которую установили старые советские авиационные ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73.