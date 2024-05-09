Перспективный корабль сможет выполнять не только ударные, но и разведывательные миссии.

На оборонной выставке Defense Services Asia 2024 китайская компания Poly Technologies показала проект беспилотного корабля A2000. Об этом пишет портал Janes, передает Defense Express.

Корабль будет иметь полное водозамещение 280 т, а длина корпуса составит 45 м. В состав силовой установки войдут два дизельных двигателя, с помощью которых A2000 сможет развивать скорость до 35 узлов.

Более интересным является выбор вооружения. Предполагается, что корабль будет нести, в частности, восемь зенитных ракет в вертикальной пусковой установке, которая расположена в центральной части корпуса. Также он получит 24 пусковые установки под дроны-камикадзе: их разместят в боковой части корабля.

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Китайцы утверждают, что морской дрон сможет выполнять как ударные, так и разведывательные функции (в частности, с помощью БпЛА), а его конструкция позволит быть "невидимкой" для вражеских радиолокационных станций.

Отметим, что это не первая подобная разработка со стороны КНР, однако ранее китайцы говорили преимущественно о морских беспилотниках меньших размеров и с меньшим количеством вооружения. Также подобные разработки есть у США: речь, в частности, о морском дроне Sea Hunter, который также существенно меньше A2000.

Беспилотный флот Украины

В последнее время внимание всего мира приковано к украинским морским беспилотникам, что обусловлено их высокой эффективностью против российских кораблей. В частности, именно с помощью таких дронов Украина потопила новейший российский корабль "Сергей Котов".

А недавно появились кадры модернизированной версии украинского безэкипажного катера, на которую установили старые советские авиационные ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73.

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