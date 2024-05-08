У 159 депутатов зарплата составляет 50% и более от общей суммы.

За второй год полномасштабной войны Российской Федерации против Украины зарплаты большинства народных депутатов значительно увеличились. Средняя зарплата нардепов в 2023 году выросла почти на 36% и составила примерно 638 тысяч гривен.

По информации YouControl, в 2023 году 298 депутатов получили больший доход чем в 2022 году.

Так, их общий доход в прошлом году превысил 7 миллиардов гривен:

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депутаты "Европейской Солидарности" получили 42,89% от указанной общей суммы;

"Слуги народа" – 18,74%;

"За будущее" – 12,74%.

"Довира" – 6,53%;

внефракционные депутаты - 5,22%;

другие партии - 13,88%.

При этом у 159 депутатов зарплата составляет 50% и более от общей суммы. Так, самые большие зарплаты были у представителей "Слуги народа":

Руслан Стефанчук получил 949 тысяч гривен;

Александр Мережко – 843 тысячи гривен.

Зарплаты в Украине - сколько заработали министры в апреле

Фактически полученная зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаилом Федоровым, а также вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук в апреле составила 77404,77 гривни.

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