За второй год полномасштабной войны Российской Федерации против Украины зарплаты большинства народных депутатов значительно увеличились. Средняя зарплата нардепов в 2023 году выросла почти на 36% и составила примерно 638 тысяч гривен.
По информации YouControl, в 2023 году 298 депутатов получили больший доход чем в 2022 году.
Так, их общий доход в прошлом году превысил 7 миллиардов гривен:
- депутаты "Европейской Солидарности" получили 42,89% от указанной общей суммы;
- "Слуги народа" – 18,74%;
- "За будущее" – 12,74%.
- "Довира" – 6,53%;
- внефракционные депутаты - 5,22%;
- другие партии - 13,88%.
При этом у 159 депутатов зарплата составляет 50% и более от общей суммы. Так, самые большие зарплаты были у представителей "Слуги народа":
- Руслан Стефанчук получил 949 тысяч гривен;
- Александр Мережко – 843 тысячи гривен.
Зарплаты в Украине - сколько заработали министры в апреле
Фактически полученная зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаилом Федоровым, а также вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук в апреле составила 77404,77 гривни.